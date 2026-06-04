לראשונה: לוחמת סיימה מסלול הכשרה בסיירת מטכ"ל

מסלול הלחימה הקיצוני של היחידה, שרבים מהלוחמים הגברים נושרים ממנו, ירשום בשבוע הבא ציון דרך חסר תקדים. הפרסום ב"ישראל היום" מגיע שנתיים לאחר שצה"ל פתח את שערי מיוני העלית לנשים בעקבות עתי

דובר צה"ל הודיע היום (חמישי) על סיומו של שלב נוסף בפיילוט לשילוב נשים ביחידת סיירת מטכ"ל, עם סיום מסלול ההכשרה של לוחמת ראשונה ביחידה.

הפיילוט, שנפתח בדצמבר 2024, הוקם במטרה לבחון את הגדלת היקף שירותן של נשים ביחידות לוחמות ומיוחדות בצבא. הלוחמת, שעמדה בקריטריונים הנדרשים ועברה גיבוש מקדים, השלימה מסלול הכשרה ייעודי שנמשך מעל לשנה וחצי. בצה"ל ברכו את הלוחמת על עשייתה.

הצעד הבא: דיון במטה הכללי

בשלב זה, סיכום פרק ההכשרה של הפיילוט צפוי לעלות לדיון בשולחן המטה הכללי בהקדם. במקביל, בצבא יצטרכו לקבוע כיצד לשלב את הלוחמת בפעילות המבצעית השוטפת.

לפי הודעת צה"ל, אופן השילוב המבצעי יסוכם בתקופה הקרובה, וייקבע בהתאם לצרכים המבצעיים של היחידה ובכפוף למגבלות פקודת השירות המשותף.

"צו השעה"

בצבא הדגישו כי לאור האתגרים הנוכחיים, קיים צורך ממשי בניצול כלל כוח האדם הזמין. "בעת הזו, מיצוי פוטנציאל השירות של לוחמים ולוחמות מכלל המגזרים והאוכלוסיות הוא צו השעה", מסרו בצה"ל.

עוד הובהר בהודעה כי הצבא ימשיך לפעול להרחבת השילוב, תוך שמירה על הצרכים המבצעיים ועמידה במסגרת פקודות הצבא.