"הדתיות האלה": האם החיים של גברים באמת קלים יותר?

בפרק חדש של הפודקאסט "הדתיות האלה", הדר בן חמו ואורטל ברזילי פותחות את הבוקר בשאלה גורלית: האם בגלגול הבא הדר הייתה מבקשת להיות משהו אחר מלבד אישה? בהמשך הן צוללות אל מאחורי הקלעים של מסדרונות הכנסת, ומסבירות למה מדינת ישראל צריכה גם "אמא" ולא רק "אבא". צפו

הדתיות האלה - פודקאסט הנשים של סרוגים - בפרק חדש, שהתחיל בשאלה הקיומית האם כדאי להיות גבר והמשיך לייצוג נשים בפוליטיקה. מהצחוק עברו לדיון רציני על פערי המגדר, הקשיים בדרך לחופה והמחיר הכבד שמשלמות נשים שבוחרות להיכנס לזירה הפוליטית.

פודקאסט הדתיות האלה על ייצוג נשים (אולפן סרוגים)

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"לגברים יש חיים קלים"

לדברי אורטל, בגלגול הבא היא שוקלת לבקש להיות גבר, פשוט כי "יש להם חיים קלים". החל מהעובדה שגברים לא צריכים "להתקשקש" עם שיער ואיפור על הבוקר, ועד לכמות המילים המצומצמת שהם נדרשים להנפיק כדי לזכות בסליחה.

"אני לא מוכנה להסתפק רק ב'בוקר טוב' ואימוג'י, זה לא פייר," צוחקת הדר, בעוד אורטל מציגה את "תאוריית ה-130%" שלה על דייטים ונישואין: בעוד אישה מגיעה מוכנה לחתונה עם 80% רצון, גבר זקוק ל-130% כדי לעשות את הצעד".

צפו בפאנל "הדתיות האלה": האם אנחנו באמת רוצות ייצוג נשי בכנסת?

הזירה הפוליטית: שריון של רגישות

השיחה הקלילה מקבלת תפנית רצינית כשהשתיים עוברות לדון בפאנל הקרוב שלהן על נשים בפוליטיקה. הדר מצביעה על חוסר הייצוג הנשי ההולם בכנסת הנוכחית ותוהה על המחיר שנשים משלמות. לדבריה, בשביל להיות פוליטיקאית, אישה צריכה "שריון" ולהיות בעלת רגישות "מתוחזקת" כדי לעמוד מול העלבונות והתככנות במסדרונות הכנסת.

"נשים בפוליטיקה זה נשים שלפעמים העולם שלהן נחרב, הנפש שלהן מתמוטטת בתוך הדבר הזה," משתפת הדר מתוך שיחת תחקיר עם היועצת האסטרטגית ליאור יאדו. למרות הקשיים, היא מדגישה כי ההקרבה הזו עבור עם ישראל היא מוערכת ביותר.

הכנסת ככיתה טיפולית

אורטל, מצידה, משווה את הפוליטיקה להתנהלות של כיתה, במיוחד מאז שנכנסו צעירים למערכת והפכו אותה ל"תוססת" ודרמטית יותר. היא מציינת כי נוכחות המצלמות במליאה שינתה את המשחק: "כשהמצלמות נכבות אלו אנשים אחרים, וכשיש מצלמות אנשים פתאום מתנהגים שונה".

למרות שהן לא ממהרות לרוץ לרשימה לכנסת (אורטל מעדיפה את עיריית בית שמש, אם כבר), הן מסכמות במסר חשוב על כוחן של נשים. "נשים יכולות להביא מלא אור בעולם הזה," אומרת הדר. "מדינה צריכה אמא ואבא, היא לא צריכה רק אבא. אנחנו צריכים שני זוג הורים".