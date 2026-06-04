יועמ"ש הליכוד נגד המפלגה: "חשש לפגיעה בטוהר הבחירות"

עו"ד אבי הלוי בחוות דעת דרמטית לבית הדין בעקבות ממצאי מבקר המדינה: לא ניתן להכשיר את התוצאות או לכנס את הוועידה. "21% מהמתפקדים לא שילמו מכספם, עצימת עיניים תגזור את דין הבחירות לביטול"

יועצה המשפטי של תנועת הליכוד, עו"ד אבי הלוי, הגיש היום (חמישי) חוות דעת דרמטית לבית הדין של המפלגה, במסגרתה הוא מצטרף רשמית לעתירות המבקשות למנוע את כינוס ועידת הליכוד. הלוי מבקש מבית הדין להוציא צו מניעה זמני שיעצור את כינוס הוועידה או כל קידום של הליכים הנגזרים מתוצאות הבחירות הפנימיות.

בחוות דעתו קובע עו"ד הלוי כי אמנם טרם בשלה העת להכרזה דרסטית על ביטול גורף של תוצאות הוועידה, אך מנגד – בשלב זה "לא ניתן להכשיר את התוצאות או להורות על כינוס הוועידה".

ממצאי המבקר: "לא טענות פוליטיות גרידא"

החלטתו של יועמ"ש המפלגה להטיל וטו משפטי על התקדמות ההליכים מגיעה על רקע ממצאיו החמורים של מבקר המדינה שנחשפו אתמול. הלוי מתייחס אליהם ישירות ומבהיר כי המצב השתנה מן הקצה אל הקצה:

"המבקר הצביע בכתב ובעל פה על חשד ממשי לפיו עשרות אלפי מתפקדים בתנועת הליכוד – 21% מכלל המתפקדים, שנכללו בקובץ המתפקדים של התנועה ליום 31 בדצמבר 2024, שמנה כ-103 אלף מתפקדים – לא שילמו את דמי החבר מכספם הפרטי".

הלוי מדגיש כי נתונים אלו מעלים "חשש מבוסס להפרת הוראות חוק המפלגות, חוק מימון מפלגות ולפגיעה קשה בטוהר הבחירות הפנימיות". לדבריו, משמעות הדברים היא חריצה: "אין מדובר עוד בטענות פוליטיות גרידא או בהשערות קונספירטיביות של בעלי עניין, אלא בממצאי ביקורת מובהקים שיצאו תחת ידה של רשות ביקורת ממלכתית של מדינת ישראל".

אזהרה חמורה: "עצימת עיניים תביא לביטול הבחירות"

בשולי חוות הדעת, מציב היועץ המשפטי תמרור אזהרה בוהק בפני הנהגת המפלגה ומוסדותיה, ומבהיר כי ניסיון "לחטוף" את כינוס הוועידה על בסיס נתונים נגועים יוביל לאסון משפטי עבור התנועה.

"אם מוסדות התנועה יבחרו לפסוח על שלב הבדיקה היסודית הבלתי תלויה, יימנעו מקיום שימועים, וימהרו לכנס את הוועידה ולבחור מוסדות על בסיס הנתונים הנגועים הנוכחיים – ייווצר פגם בלתי-ניתן לריפוי וקושי משפטי חסר תקדים להגן על ההליך", התריע עו"ד הלוי.

את חוות הדעת חתם באמירה נוקבת המשקפת את עומק המשבר בתוך המפלגה: "לא הבדיקה היא האויב של הבחירות; הימנעות מן הבדיקה ועצימת עיניים אל מול הליקויים הן הן שיגזרו את דין הבחירות לביטול".