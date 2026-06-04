מעיין אדם חושפת: "קיבלתי תוצאה חיובית לזני סרטן צוואר הרחם"

אשת התקשורת החליטה להפר את השתיקה ולשתף את עוקביה בבדיקה רפואית שעברה במהלך ההיריון - והכניסה אותה למעקב צמוד ביותר. כל הפרטים

"לא משהו שתכננתי לשתף, אבל אם זה יטיס אתכן לבדיקת פאפ – זה שווה לי". במילים הטעונות הללו פתחה אשת התקשורת מעיין אדם וידוי אישי ומטלטל בחשבון האינסטגרם שלה. אדם, שנמצאת בימים אלו בעיצומו של היריון, בחרה לחשוף דרמה בריאותית רגישה במטרה אחת בלבד: להציל חיים ולהעלות מודעות.

הכל החל לפני מספר שבועות, כאשר הרופא שלה שלח אותה לבדיקת פאפ שגרתית. אלא שהתוצאות שהגיעו לאחר מכן היו רחוקות מלהיות שגרתיות. "הודיעו לי שיש לי תוצאה חיובית לזנים הקטלניים של סרטן צוואר הרחם", שיתפה אדם את רגעי החרדה שחוותה.

הבשורה המפחידה שלחה את מעיין לסדרת בדיקות דחופות כדי להבין את חומרת המצב. למרבה המזל, הבדיקה הבאה כבר הביאה איתה אנחת רווחה גדולה: "הלכתי לצילום ואין גידולים, ואין סיבה לדאגה", הרגיעה את מאות אלפי עוקביה.

מעיין אדם חושפת שגילתה שהיא חיובית לזני סרטן צוואר הרחם צילום: חשבון האינסטגרם של מעיין אדם

למרות צפירת ההרגעה הזמנית, המעקב הרפואי של מעיין עוד רחוק מלהסתיים. בשל היותה בהיריון, הצעדים הרפואיים הבאים ייאלצו להמתין. "אחרי הלידה אעשה גם ביופסיה", הסבירה אדם לגבי המשך הטיפול והמעקב הנדרש.