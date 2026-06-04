פעם שלישית גלידה: הדולר ממשיך להפתיע את כולם

שער הדולר ממשיך בהיפוך המגמה, אחרי שהגיע אל ערך כמעט חסר תקדים של 2.80 שקלים בלבד, הוא חוזר לטפס וכמעט שובר נקודת שפל של שבועות.

בשבוע האחרון מראה שער הדולר התחזקות משמעותית ועקבית, אחרי שנה שלמה של ירידות, שער הדולר מתחזק בפעם השלישית השבוע וכמעט שובר את מספר השפל, הדולר עומד כיום על 2.89 שקלים, וכמעט והשאיר מאחור לחלוטין את הסיומת 2.8, שלא נראתה כבר עשורים.

השבוע הציג הדולר ארבע עליות לפחות, לאחר שנה רצופה של צניחה, ראשית דילג מנקודת השפל, 2.80 אל 2.82, משם אל 2.85 משם אל 2.87 וכעת וכמעט וחזרת לסיומת ה2.90.

בניגוד לשער הדולר, היורו לא מראה תנודות משמעותיות מקבילות ונשאר על נתון כמעט זהה לקודם, על 3.36 שקל ליורו.