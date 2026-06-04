רחפן נפץ של חיזבאללה פגע בסמוך לרכבו של אלוף פיקוד הצפון

האלוף רפי מילוא ביקר קצינים ולוחמים בגזרה, ויצא מרכבו יחד עם קצינה מלשכתו דקות ספורות לפני הפגיעה הקטלנית. בנס לא היו נפגעים באירוע

דרמה ביטחונית חריגה ביותר, שכמעט והסתיימה בנזק אסטרטגי ותודעתי חסר תקדים למדינת ישראל, מותרת היום (חמישי) לפרסום.

חפן נפץ של ארגון הטרור חיזבאללה הצליח לפגוע באופן ישיר ומדויק בכלי הרכב של מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, במהלך סיור מבצעי שערך בדרום לבנון.

רק שניות בודדות והחלטה לעזוב את כלי הרכב הפרידו בין סיור שגרתי לאסון בקנה מידה לאומי. בצה"ל מבהירים כי למרות הפגיעה הישירה, באירוע לא היו נפגעים בנפש. האירוע, שהתרחש בעבר, נשמר תחת איפול הדוק ומתפרסם רק כעת.

דקות אחרי הירידה מהרכב – הפיצוץ

על פי הפרטים שנחשפים כעת אלוף הפיקוד רפי מילוא יצא מלווה בקצינים מלשכתו לביקור אצל מפקדים ולוחמים הפועלים בשטח דרום לבנון.

במהלך הסיור, שוגר לעבר הכוח רחפן נפץ של חיזבאללה. הרחפן טס ישירות לעבר שיירת המפקדים. למרבה המזל, האלוף מילוא וקצינה נוספת מלשכתו יצאו מכלי הרכב זמן קצר בלבד לפני שהרחפן פגע ברכב ישירות.