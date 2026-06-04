מחסור אסטרטגי: זו הסיבה להתקפלות של טראמפ?

הנשיא טראמפ נטש בחדות את הלחימה במשטר האיראני לאחד שבועות בודדים, דוח מיוחד שנחשף על ידי הממשל חושף מחסור אסטרטגי חמור שיכול להיות והוביל את הנשיא לשינוי עמוק בתוכניות המלחמה

מגזין הפיננשל טיימס האמריקאי חשף דוח מיוחד, שמצביע על משבר עמוק במאגרי הנפט של ארה"ב בזמן המלחמה באיראן, דבר שכמעט והוביל למשבר מחירים וייתכן והוביל לפנייתו של הנשיא טראמפ אל דרך המשא ומתן.

על פי הדו"ח, בעקבות השיבוש הראשוני בשווקי הנפט בתחילת המלחמה, והצורך האמריקאי לתפקד כמקור נפט בינלאומי בשבועות הראשונים לסכסוך על מנת למנוע משבר אנרגיה בינלאומי, מאגרי הנפט הפנימיים של ארה"ב הגיעו לרמה הנמוכה ביותר מזה מעל לעשרים שנה, מאז שיא המלחמה בעיראק.

הממשל שחרר מיליוני חביות מידי יום על מנת לפצות על מחסורים בשוק המקומי, בנוסף לאספקה של מספרים גדולים של חביות לשוק האירופאי, והמאגרים האמריקאים, שנחשבים לאחד מעמודי התווך האסטרטגיים של ארה"ב הגיעו לרמה הנמוכה ביותר מאז 2004.

בעבר, המדיניות האמריקאית מנעה על אספקה מהמאגרים אל גורמים חיצוניים, אך מאז מהפכת פצלי הנפט, הפכו האמריקאים לספקים בינלאומיים, דבר שגם הוא מוסיף לשימוש הגובר בנפט תוצרת ארה"ב.