נועה קירל, הגזמת: השיר שכולם אוהבים, אבל אנחנו ממש לא

לקראת ההופעות הגדולות שלה, סוף השבוע הקרוב הולך להיות כולו נועה קירל. אבל בואו נדבר תכלס – לא כל הלהיטים שלה הם 'יוניקורן'. חילקנו את הרפרטואר לקטגוריות הכי כנות שיש, ויצאנו עם כמה מסקנות מפתיעות

אולפן סרוגים

סוף השבוע הקרוב שייך, ללא ספק, לאישה אחת בלבד. בזמן שכולם מתכוננים להופעות הענק, החלטנו לעשות סדר ברפרטואר המפואר של הפנומנל של כוכבת הפופ נועה קירל ולחלק את השירים שלה לקטגוריות הכי כנות, אמיתיות ומאתגרות שיש. בלי פילטרים, בלי יחסי ציבור – פשוט המוזיקה. בואו נתחיל.

השיר שנמאס לנו ממנו ברדיו

אין ספק שמדובר בשיר גאוני, אבל יש גבול לכמה שהאוזן האנושית יכולה לספוג. הרדיו והטיקטוק פשוט שחטו את היצירה הזו מרוב חרישה. בזמן שאחת מאיתנו כבר לא מסוגלת לשמוע את כל הדרמה של אושר כהן מסביב, השנייה חותמת סופית: "טרילילי" עשה לנו חור בראש כבר לפני שלוש שנים, והגיע הזמן לשחרר.

הכוריאוגרפיה הכי מטורפת

כאן נרשמה נקודת הסכמה מוחלטת והערצה עיוורת. הדאנס-ברייק של "יוניקורן" הוא הדבר הכי מטורף שנראה על מסכי הטלוויזיה ובימות הפופ בישראל. הופעה ברמה בינלאומית שגורמת גם לנו (ולכל המדינה) לנסות לעשות את תנועת הקרן עם היד מול המראה. פנומנל.

השיר הכי אנדרייטד

כאן נפתח הוויכוח הנצחי בין עומק לבין נוסטלגיה. מצד אחד "רעשים" עם אושר כהן, מצד שני, אי אפשר לשכוח את "גושפנקא" – יציאת היפ-הופ אולד-סקול קשוחה מתחילת הדרך, שאנשים פשוט נטו לשכוח וחבל, כי מדובר בפנינה.

השיר שהכי מרים באוטו בפול ווליום

הכל שאלה של ה"וייב" שלכן בנסיעה. האם אתן מאלו שמגבירות את הרמקולים עד הסוף בשביל ה-Drop הפסיכי של "פנתרה", או שאתן מעדיפות את החאפלה הנוסטלגית והקצבית של "טיקיטאס"? אנחנו בחרנו להרים עם הנוסטלגיה.

המאסטרפיס / ה-המנון: "פאוץ'" או "קילר"?

שובר השוויון האולטימטיבי. מהו ההמנון הבלתי מעורער של נועה קירל? האם המקום הראשון שייך ל"פאוץ'" – השיר ששינה באופן רשמי את פני הפופ בישראל? האם ל"אם אתה גבר" שהוא מאסטרפיס מוזיקלי למביני עניין? או שבכלל צריך לחזור לשורשים ולתת את הכתר ל"קילר", השיר שאיתו הכל התחיל?

קטגוריית בונוס: השיר הכי מאכזב

זה הרגע הדרמטי של הדירוג, וכאן גם מגיעה הביקורת האמיתית והקשה ביותר. השיר הזה, שהיה אמור כביכול להעלות מודעות להפרעות אכילה ולחגוג דימוי גוף חיובי, הרגיש ממוסחר, פלסטיקי ומזויף. כשקירל מטיפה לאכילה חופשית בקליפ, אבל חצי שנייה אחר כך מעלה סטוריז בלתי פוסקים של אימונים מפרכים וספירת קלוריות, זה פשוט לא אמין. למרות שבקליפ נועה קירל גם מציגה את האימונים שלה, עדיין המסר קצת בעייתי. זה מרגיש בדיוק כמו להביא ספורטאי אולימפי לקמפיין של קרפ צרפתי. במקום לחזק, השיר עשה בדיוק את האפקט ההפוך.

עכשיו תורכם: איזה שיר של נועה קירל הוא האכזבה הגדולה שלכם, ואיזה יגרום לכם להגביר את הווליום באוטו?