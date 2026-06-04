הרב הראשי לישראל מגנה בחריפות את ההתפרעויות של החרדים

בעקבות שרשרת מקרי האלימות והוונדליזם האחרונים, מפרסם הרב הראשי לישראל קריאה כואבת לציבור. במכתבו הרשמי תחת הכותרת "לדרכה של תורה", הוא מבהיר כי "חופש המחאה" אינו תירוץ להרמת יד או פגיעה ברכוש, וקורא למחרחרי הריב: "הרף ממחלוקות ופלגנות"

על רקע אירועי האלימות, הוונדליזם וההתפרעויות שנרשמו בימים האחרונים במרחב הציבורי והפרטי, יוצא הבוקר (יוני 2026, י"ט בסיוון תשפ"ו) הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הגאון הרב קלמן מאיר בר, במכתב פומבי חריף ונוקב המופנה לכלל חלקי החברה הישראלית.

במכתבו, שזכה לכותרת המשמעותית "לדרכה של תורה", מביע הרב הראשי כאב עמוק נוכח המראות האחרונים ומשרטט קו אדום והלכתי ברור נגד השימוש באלימות בשם הצדק או חופש הביטוי.

"חופש המחאה אינו יכול להתיר פגיעה בזולת"

הרב הראשי פותח באבחנה נוקבת לגבי שורש התופעה הפסולה של הוונדליזם, ומצביע על עיוות ערכי עמוק במרחב הציבורי:

"בתקופה האחרונה עדים אנו לתופעות של אלימות וונדליזם במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי. שורשה של הבעיה טמון בכך שערכים מסוימים מקבלים העדפה על פני ערכים אחרים. 'חופש המחאה' אינו יכול להתיר פגיעה בזולת."

הרב מזהיר מפני המדרון החלקלק שבו אנשים מתירים לעצמם לפגוע באחרים רק משום שהם משוכנעים בצדקת דרכם: "נוצר מצב שכל אחד יכול להסתתר תחת המעטה של 'חופש' ולהתיר לעצמו, בשל מחשבה כי הוא צודק, להביע את דעתו ועמדתו תוך גרימת נזק לאחרים".

דרכה של תורה: ארך אפיים ודרכי נועם

בהמשך המכתב, מדגיש הרב בר כי ערכי התורה הם נצחיים ואינם משתנים לפי "האווירה או הלכי הרוח האנושיים". הוא מגייס את דבריו של שלמה המלך בספר משלי – "איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב" – כדי להבהיר כי הדרך היחידה לנהל ויכוח או מאבק ציבורי לגיטימי היא באיפוק ובאורך רוח.

"גם מאבק למען ערכים מקודשים אינו מתיר פגיעה בזולת", פוסק הרב הראשי באופן נחרץ. "כבודה של תורה להיאבק באופן שאינו גורם לחילול שם שמים. ואין שום היתר חס וחלילה להרים יד כנגד מישהו או לפגוע ברכושו או לעכבו מלהגיע למחוז חפצו".

פנייה ישירה: "הרף ממחלוקות ופלגנות"

בחלקה השני של האיגרת, פונה הרב הראשי בקריאה נרגשת ואישית המגיעה "מלב כואב" אל הציבור הרחב, ומבקש מהם שלא להיגרר אחר הפרובוקציות: "אל תעוררו מדון, גם אם דבר פוגע בכם, תיקר נפשכם מלחלל כבודכם ולהשיב דבר".

לצד זאת, הרב בר לא חוסך במילים קשות כלפי הגורמים שמלבים את אש המריבה באופן מכוון:

"זו גם הזדמנות לקרוא לכל מחרחרי הריב שמנסים בכל אונם לשסע ולפלג את עם ה', הרף ממחלוקות ופלגנות!!! עלינו למצוא את החיבור בין כולם להשבית מדון ומריבה."

הרב הראשי חותם את מכתבו בתקווה ובדרישה לחזור ליסודות הקהילתיים והרוחניים של העם, ומזכיר כי יש להלך אך ורק בדרכה של תורה, אשר "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"