עוד מכה קשה ליאיר לפיד: "הכישלון כולו עליו"

מתקפה באופוזיציה על יו"ר מפלגת 'יש עתיד' יאיר לפיד: "עסוק בהצהרות ותדרוכים נגד גדי איזנקוט במקום לנצח"

בחירתו אמש של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, שזכה לרוב של 61 קולות בקואליציה, ממשיכה לטלטל את המערכת הפוליטית ומציתה קרב האשמות פנימי חסר תקדים בתוך שורות האופוזיציה.

בכיר באופוזיציה ששוחח היום (חמישי) עם העיתונאי יהודה שלזינגר באתר "וואלה", הפנה אצבע מאשימה ישירה וחד-משמעית לעברו של יו"ר האופוזיציה ויו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, והגדיר את תוצאות ההצבעה כנקודת השפל של המחנה.

"הכישלון בבחירת מבקר המדינה כולו על לפיד", קבע הבכיר נחרצות בשיחה. לדבריו, במקום לנהל את המערכה הפרלמנטרית החשובה וללכד את השורות בתוך הקואליציה השבירה, לפיד בחר להפנות את משאביו למלחמות פנימיות בתוך הגוש. "הוא היה עסוק אתמול שוב בהצהרות ותדרוכים נגד גדי איזנקוט, במקום לוודא שאפילו חברי הכנסת שלו מצביעים למועמד האופוזיציה".

"אין ביטוי קיצוני יותר לקדנציה כושלת"

הביקורת הפנימית הזו מגיעה על רקע המתיחות הגוברת בשבועות האחרונים בין לפיד לבין יו"ר המחנה הממלכתי לשעבר, גדי איזנקוט, סביב שאלת ההובלה של המחנה לקראת מערכת הבחירות הבאה בסתיו.

אותו בכיר באופוזיציה חתם את דבריו באבחנה קשה ומרה על תפקודו של ראש הממשלה לשעבר לאורך השנים האחרונות, וטען כי בחירתו של ראבילו – המזוהה כמקורבו של בנימין נתניהו – היא החותמת הסופית לכישלון המנהיגותי שלו. "אין ביטוי קיצוני יותר לקדנציה כושלת כמו סיום קדנציה של ארבע שנים בבחירתו של ראבילו", סיכם הבכיר בכאב.