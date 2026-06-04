איתמר פליישמן בתגובה ראשונה לסערה סביבו

מגיש ערוץ 14, איתמר פליישמן, התייחס לפני זמן קצר לדברים שאמר אמש בתכנית 'הפטריוטים' ועוררו סערה. פליישמן התייחס אמש לפוגרום בביתו של השופט נעם סולברג על ידי פורעים חרדים, והפנה אצבע מאשימה דווקא כלפי סולברג עצמו. בנוסף הוא פנה לאישתו של סולברג ואמר לה כי בסוף האש תגיע גם אליה.

הבוקר, בתכניתו היומית ברדיו 'גלי ישראל' התייחס פליישמן לסערה שעוררו דבריו, אך לא חזר בו: "ליל הבדולח? ליל הבדולח, כן, זה מה שקרה אתמול?" תהה פליישמן בטון סרקסטי והפנה את האשמה ישירות לעבר המערכת המשפטית: "אתם גרמתם לזה. אתם גרמתם לדבר הזה. וכשצעקו קורבנות אחרים, אוקיי? לא שמעתם אותם, לא נתתם להם פתחון פה, לא נתתם להם להיכנס לאולמות בתי המשפט, לא הגשתם כתבי אישום. אז מה אתם רוצים ממני?".

"הוא לא שמע את הצעקות של ילדי הלוחמים בשדה תימן"

בהמשך השידור, קישר פליישמן בין האירועים באלון שבות לבין החלטות משפטיות רגישות מהעת האחרונה, וטען כי השופט סולברג התעלם באופן שיטתי ממצוקתם של לוחמי צה"ל ובני משפחותיהם.

"איפה הייתם? איפה היית אתה?", האשים פליישמן. "אתה הצתת את האש, ואז כשהאש מתפשטת אתה בא אליי? השופט סולברג, הוא ישב בעתירה שבה ביקשו לפתוח בחקירה על ההדלפה בשדה תימן. הוא לא שמע את הצעקות של הילדים של הלוחמים האלה. הוא לא שמע את הצעקות ואת החוסר שינה של הלוחמים האלה".

"מה שעשו לו זה ביזיון וכלימה, אבל אתה אחראי"

למרות הביקורת הנוקבת, פליישמן ביקש להבהיר כי הוא אינו תומך בפגיעה פיזית, אך עמד על כך שישנו הבדל תהומי בין האירוע באלון שבות לבין האיומים היומיומיים עמם מתמודדים אזרחים ולוחמים.

"זה לא חדר את חצר הבית שלו באלון שבות", ציין פליישמן בהתייחסו לנזק שנגרם לבית השופט. "אז מה שעשו לו זה ביזיון וכלימה, בסדר? אבל מופעלת פה אלימות ואיומים נגד אזרחים תמימים, נגד לוחמים שלנו, ואת זה לא שמעו. לא שומעים את זה. אז תסלח לי – אתה אחראי. אתה אחראי, לא אני. אתה זה שהצית את השריפה".