מחוץ לאולפן: כתבת חדשות 12 חוגגת עם היריבה מ-13

מי שחשב שהיריבות המרה בין חברות החדשות של ערוץ 12 וערוץ 13 נמשכת גם אחרי שהמצלמות נכבות, קיבל אמש (רביעי) הוכחה חותכת להפך. בתיעוד מפתיע שעלה לרשתות החברתיות, נצפו שתי נציגות בולטות של חברות החדשות כשהן הכי קרובות שיש, דווקא ברגע אישי ומרגש במיוחד.

חגיגה של פעם בחיים

במרכז האירוע עמדה כתבת חדשות 13, נריה קראוס, שחגגה את ערב חתונתה בשמלה לבנה ובמצב רוח מרומם. מי שהגיעה להרים, לרקוד ולשמוח איתה היא לא אחרת מאשר יונה לייבזון, הכתבת המקבילה מחברת החדשות המתחרה של 12.

השתיים, שחלקו בעבר את אותו אזור חיוג כשסיקרו את ארצות הברית, הציגו חברות צמודה וחיוכים רחבים למצלמה. קראוס אף שיתפה את התמונה עם עוקביה בסטורי והוסיפה קריצה משעשעת לברנז'ה: "ותודה לטראמפ שאפשר את החתונה".