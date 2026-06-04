תלמידות אולפנת טליה פיתחו מיזמים למען אנשים עם מוגבלויות

"כשהיה לי קשה - הלכתי לעזור לאדם שהיה לו קשה יותר" המוטו הזה של סמ"ר עדי צור שנפל בקרב בהגנה על עוטף עזה היה גם המוטו של ההאקתון של אולפנת טליה בירושלים, שנועד לשפר את חייהם של אנשים עם מוגבלויות

'כשראיתי שקשה לי, התחלתי לעזור לאנשים שקשה להם יותר ממני' - זה היה המוטו של סמ"ר עדי צור הי"ד שנפל בקרב בהגנה על קיבוץ כיסופים במתקפת חמאס ב-7.10.



לאור המסר הזה, תלמידות שכבת ט' באולפנת טליה בירושלים מהאגודה לקידום החינוך, הציגו השבוע שורה של מיזמים חברתיים חדשניים שנועדו לשפר את חייהם של אנשים עם מוגבלויות, במסגרת תוכנית היזמות "רוקמות חלום – מהקשבה לרעיון".

התלמידות במהלך ההאקתון צילום: באדיבות אולפנת טליה

במהלך התוכנית נפגשו התלמידות עם חברי קהילת "שלהבת" - מסגרת דיור לאנשים עם נכויות פיזיות מורכבות, למדו על האתגרים שהם חווים בחיי היומיום, ופיתחו עבורם פתרונות מעשיים בתחומי הנגישות, הבריאות, התחבורה והחינוך.

במקום הראשון - האמבוויל

בין היוזמות שפיתחו והציגו התלמידות לוועדת השיפוט: מרפאה נגישה לנשים עם מוגבלויות, רמפות ניידות לבתי עסק, אמבולנס המותאם לכיסאות גלגלים ממונעים, תוכנית קיץ משותפת לבני נוער עם וללא מוגבלויות, ופיתוח בגדים נגישים ואופנתיים בשיתוף בתי ספר לעיצוב.

במקום הראשון זכה צוות התלמידות שפיתח את 'האמבוויל': מינא ברבן, חנה קיטאי, טלאור שגב וגפן יורב-רפאל פיתחו אמבולנס מותאם לנשיאת כיסאות גלגלים.

התוכנית הוקדשה כאמור לזכרו של סמ"ר עדי צור ז"ל, שנפל בקרב ההגנה על קיבוץ כיסופים בשבעה באוקטובר. בטקס הסיום השתתפו הוריו של עדי, סיגל ומאיר צור, לצד אנשי חינוך וציבור.

צוות השיפוט בתחרות כלל את יהודה פרוידיגר מחזיק תיק צמי"ד בעיריית ירושלים, ערן יומטוביאן מנהל מרכז היזמות שרייבר לב-טק, סיגל ומאיר צור הוריו של סמ"ר עדי צור ז"ל, יעל פרג'ון מנהלת אולפנת טליה, דפנה אונגר נציגת קהילת שלהבת ואיתן מורן מנכ"ל האגודה לקידום החינוך. יו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ח"כ מיכל וולדיגר שנבצר ממנה להגיע, שלחה ברכה מצולמת.

סיגל צור, אמו של עדי ז"ל, אמרה לתלמידות בטקס שהתקיים: "במיזם הזה נתתן לנו אור. תודה על הפרויקט הזה שמזכיר את עדי בדרך הראויה ביותר. עדי אהב לעזור לחסרי ישע. המשפט שלו היה תמיד: 'כשראיתי שקשה לי, התחלתי לעזור לאנשים שקשה להם יותר ממני".

יעל פרג'ון, מנהלת אולפנת טליה, אמרה: "אנחנו מחנכות להישגים ולמצוינות, אבל לא פחות מכך לחמלה, לאחריות ולמנהיגות. לראות את הנערות הופכות הקשבה אמיתית ליוזמות מעשיות למען הזולת - זו הצלחה חינוכית מהמעלה הראשונה."