הרב הסרוג חושף: הייתי בבית של סולברג, זה לא הרס ולא חורבן

ראש ישיבת הר עציון, הרב יעקב מדן, ביקר אמש בביתו של השופט נעם סולברג, ומבהיר: "להגדיר את זה הרס וחורבן זו הוצאת דיבה"

ראש ישיבת הר עציון, הרב יעקב מדן, מתייחס הבוקר (חמישי) למעשי הוונדליזם שביצעו אמש קיצוניים חרדים בביתו של שכנו ליישוב אלון שבות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג. בריאיון לדב אייכלר בתוכנית "מסכמים שבוע" ברדיו 'כאן מורשת', ביקש הרב מדן, שהיה בביתו של השופט מיד לאחר האירוע, להעמיד את הדברים בפרופורציה הנכונה ולמנוע הגזמות בתיאור המראות בשטח.

"בואו לא נגזים, הבית קיים", הבהיר ראש הישיבה בשידור, וביקש לצנן את הסערה התקשורתית סביב היקף ההרס. "שברו שם מספר חלונות ועציצים, אבל להגדיר את זה הרס וחורבן זו הוצאת דיבה. אנחנו כועסים על האנשים האלה, אבל לא צריך להפריז".

"נטפלים לאנשי ציבור, זה פגם בכל החברה שלנו"

לצד הניסיון להרגיע את התיאורים הגרפיים, הרב מדן יצא להגנתו של השופט סולברג והביע הערכה רבה לאופיו, למדנותו וליושרתו המקצועית והאישית, תוך שהוא מותח ביקורת על תרבות השיח והמחאה בישראל.

"מדובר בשופט תלמיד חכם, צדיק וחסיד, ששופט לפי הצדק עוד לפני שהוא שופט על פי חוק", סיפר ראש הישיבה על שכנו ליישוב באלון שבות. הרב מדן חתם את דבריו באבחנה כואבת על האווירה הציבורית הנוכחית ואמר: "זה פגם שקורה בכל חברה שלנו, שנטפלים לאנשי ציבור".