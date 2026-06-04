משה סעדה תוקף את הבחירות למבקר המדינה, וחושף למי הצביע

הסערה סביב בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה והדרישה מחברי הכנסת של הליכוד לתעד את הצבעתם החשאית מאחורי הפרגוד, ממשיכה לעורר הדים גם בתוך הקואליציה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד התייחס הבוקר (חמישי) למחלוקת בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות ברשת ב', והביע הסתייגות ברורה מהתנהלות חבריו לסיעה.

"תיעוד מאחורי הפרגוד הוא לא מוסרי ולא ערכי, וכן מזהם את התהליך", קבע סעדה נחרצות, בתגובה לביקורת החריפה שנשמעה מצד האופוזיציה על כך שח"כים מהליכוד קיבלו הוראה לצלם את פתק ההצבעה שלהם כדי להוכיח נאמנות. סעדה הדגיש כי הוא עצמו סירב לקחת חלק בתיעוד: "לח"כים שדיברו ביניהם שהם הולכים לתעד, אמרתי מייד את דעתי, שאני חושב שזה לא מוסרי. אני באתי להצביע והלכתי. אין לי מושג מי הצביע כך ומי הצביע אחרת".

"המהלך חוקי, ראבילו מועמד ראוי מאוד"

לצד הביקורת הערכית, חבר הכנסת מהליכוד הבהיר כי מבחינה פרוצדורלית לא היה מדובר בעבירה על החוק, שכן הנושא נבדק מול הגורמים המשפטיים בכנסת בזמן אמת.

"זה חוקי", הדגיש סעדה. "אישרו את הדבר הזה, אני לא יכול לבוא בביקורת לאף חבר כנסת שעשה את זה. ההצבעה נעצרה, הייתה התייעצות עם היועץ המשפטי, ואחרי ההתייעצות חזרו ואמרו על דעת היועץ המשפטי שאפשר לתעד". הוא הוסיף כי למרות שהתנגד לצילום, הוא תמך במועמד שנבחר: "הצבעתי לראבילו. הוא מועמד ראוי מאוד, משפטן מובהק. גם השופט אלרון איש ראוי מאוד, חתמתי לו כשהוא הגיש את המועמדות וסירבתי להסיר את החתימה".

כשנשאל על העובדה שראבילו שימש בעבר כפרקליטו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השיב סעדה כי הוא אינו מוטרד מכך. "אין בזה בעייתיות כי יש חיץ בין מה שהם עשו בעבר למה שקורה היום. לא רואה בעייה בקשר שהוא לא של שנים אלא אחת לכמה זמן כמייצג בלבד".