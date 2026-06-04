"אם זה יקרה, נתניהו צריך לעזוב את הליכוד ולהקים מפלגה חדשה"

הסערה הפוליטית סביב בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה הבא ממשיכה לעורר הדים, והבוקר (חמישי) זוכה המינוי לגיבוי מלא מתוך שורות הליכוד. חבר מרכז המפלגה, יעקב מצלאוי, שוחח עם ענת דוידוב וניסים משעל בתוכניתם ב-103fm, הדף את הביקורת הציבורית והפנה אצבע מאשימה לעבר מערכת המשפט.

"יש כל כך הרבה דברים בשלוש השנים האחרונות בבתי המשפט, שהם לא בסדר", טען מצלאוי במהלך הראיון כשהוא מתייחס להתערבות המשפטית בהחלטות הממשלה. "מינויים שבית המשפט העליון חסם, אז עכשיו נכנסים לזה?" תהה חבר המרכז וביקש להדוף את הטענות נגד חוקיות ותקינות המהלך שהובילה הקואליציה.

איום פוליטי פנימי: "נתניהו צריך לעזוב את הליכוד"

לצד ההגנה על המינוי הממסדי, עורר מצלאוי דרמה פוליטית פנימית בתוך הליכוד, כאשר התייחס למאבקי הכוח סביב הרכבת הרשימה הבאה של המפלגה לקראת הבחירות וסמכויותיו של ראש הממשלה.

חבר המרכז שיגר הצהרה חסרת תקדים בנוגע לאפשרות שמוסדות המפלגה יערמו קשיים על יו"ר התנועה בכל הנוגע להבטחת מקומות לנאמניו. "אם לא מאשרים לנתניהו את השיריונים, הוא צריך לעזוב את הליכוד ולהקים רשימה חדשה", קבע מצלאוי נחרצות, כשהוא מאותת על מידת הנאמנות ליו"ר והנכונות לשבור את הכלים גם בתוך הבית פנימה.