הבכיר מעריך: זה היום בו תתחדש המלחמה עם איראן

ברקע שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, הבכיר לשעבר והמומחה לגרעין האיראני מצביע על התאריך בו המלחמה עם איראן עשויה להתחדש

הבכיר לשעבר במערכת הביטחון והמומחה לגרעין האיראני, אבנר וילן, התארח הבוקר (חמישי) בתוכניתו של ניסים משעל וענת דוידוב ב-103fm, כדי לעשות סדר בבליץ הציוצים של הנשיא דונלד טראמפ ולמפות את המשך העימות מול איראן.

שלושת התרחישים שעל הפרק: "הכל קשור בהכל"

כדי להבין לאן המערכת האסטרטגית מתקדמת, שרטט המומחה לגרעין מפה ברורה המורכבת משלושה תרחישים מרכזיים העומדים כעת על הפרק. "חזרה למלחמה. אופציה שנייה זה הסכם, ובאמצע יש את המשך המצב הקיים", הסביר וילן.

"המצור הכפול עם התכתשויות מתחת לסף המלחמה, כמו שאנחנו רואים מאז שבעצם החלה הפסקת האש בכל הזירות. דרך אגב, זה גם באיראן ובמפרץ ובמה שאנחנו רואים מול חיזבאללה בלבנון, זה הכל קשור בהכל".

לדברי וילן, שני הצדדים חשים כרגע שהמצב הקיים משרת את האינטרסים הצרים שלהם. בעוד שטראמפ מצליח לשמור על מחירי נפט סבירים בשוק העולמי, הלחץ הכלכלי על הרפובליקה האסלאמית הולך ומחמיר בצורה משמעותית.

"הם מפסידים מאות מיליונים של דולרים כל יום על זה שהם לא מצליחים לייצא נפט. מיצר הורמוז סגור. הם לקראת קיץ מאוד קשה – הפסקות חשמל, בעיות מים", תיאר הבכיר לשעבר את המצב בתוך איראן. עם זאת, הוא הדגיש כי האיראנים מצידם עדיין חשים בעמדת כוח, מאיימים על הכלכלה העולמית דרך חסימת המצרים, ובינתיים "עוד לא זזים מילימטר בתחום הגרעין". וילן העריך כי "מלחמה גדולה כרגע עוד לא נראית סבירה, אבל זה יכול להשתנות".

איך זה ייגמר? המשחק לטווח הארוך

באשר לקו הסיום של העימות הנוכחי, הבחין המומחה לגרעין בין הטווח הבינוני-ארוך לבין הטווח המיידי. באופק האסטרטגי הרחב, התמונה שהוא מציג היא חדה ובלתי מתפשרת: "זה ייגמר או בשינוי משטר או שלאיראן יהיה נשק גרעיני".

אולם בטווח הזמן הקרוב והמיידי, המשחק האזורי צפוי להישאר עמוק בתוך תרחיש הסטטוס קוו הנוכחי, ללא שבירת כלים דרמטית מצד אף אחד מהשחקנים. "המשך המצב הקיים לפחות עד ה-20 ליולי, יום אחרי גמר המונדיאל, זה נראה הסנריו הכי סביר, כי כרגע לא נראה ששני הצדדים רוצים ללכת להסכם", סיכם וילן.