חיסול בנתיבי איילון: רכב התפוצץ במחלף חולון

רכב עלה באש בנתיבי איילון, צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו של גבר שנמצא בזירה עם כוויות קשות. נבדק האם מדובר בחיסול פלילי

רכב התפוצץ הבוקר (חמישי) בכביש 20 (נתיבי איילון), סמוך למחלף חולון. כוחות הצלה ורפואה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו של אדם שנפגע בפיצוץ, לאחר שנמצא עם פגיעות קשות ביותר וכוויות מפושטות בגופו.

הדיווח הראשוני על האירוע התקבל במוקד 101 של מגן דוד אדום במרחב איילון בשעה 09:20. חובשים ופראמדיקים של מד"א זרמו במהירות אל הזירה, שם מצאו את הרכב כשהוא פגוע קשות ועולה באש, ואת הנפגע שוכב בסמוך אליו.

חובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, נריה חגבי ואוראל טולידאנו, סיפרו מהזירה: "קיבלנו דיווח על פיצוץ רכב, הגענו למקום במהירות וראינו את הרכב עולה באש ובסמוך שוכב אדם ללא דופק וללא נשימה עם כוויות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה הייתה קשה מאוד ונאלצנו לקבוע את מותו".

כוחות משטרה גדולים חסמו לתנועה את האזור סמוך למחלף חולון, מה שגורם לעומסי תנועה כבדים בנתיבי איילון. חוקרי המשטרה וחבלנים החלו באיסוף ממצאים ראשוניים בזירה, כאשר בשלב זה נבדק האם הרקע לפיצוץ הרכב הוא אירוע פלילי.