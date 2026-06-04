"מעשה נבלה של היועמ"שית; היא חייבת להתפטר"

הפרשן המשפטי אבישי גרינצייג, תוקף את התנהלותה של היועמ"שית בפרשת רומן גופמן, וקורא לה להתפטר עוד היום

בטור נוקב שפרסם השבוע בעיתון 'בשבע', תוקף הכתב והפרשן המשפטי אבישי גרינצייג את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, וקובע כי התנהלותה בפרשה חצתה קו אדום שמחייב את סיום תפקידה לאלתר.

"במצב מתוקן, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה הייתה חייבת להתפטר השבוע ולאפשר לממשלה למנות יועץ משפטי חדש לממשלה", פתח גרינצייג את טורו, אך סייג מיד בהתייחסות למציאות הפוליטית המורכבת. "אנחנו לא במצב מתוקן. אנחנו עדים לממשלה, שאם להתנסח בלשון עדינה, מאתגרת את גבולות החוקיות מדי יום. חוץ מזה אנחנו כפסע מבחירות. זה לא ריאלי בשום צורה שכמה חודשים לפני הבחירות, תתחיל כעת הממשלה בהליך לאיתור יועץ משפטי חדש לממשלה".

"גיל לימון היה ראש וראשון לקושרים נגד גופמן"

למרות עיתוי הבחירות המורכב, גרינצייג מבהיר כי חומרת המעשים בפרשת גופמן אינה מאפשרת לעבור על כך לסדר היום. "מה שנעשה השבוע הוא לא עוד ׳מכה קלה בכנף׳ ליועצת המשפטית לממשלה. התנהלותה בפרשת מינוי רומן גופמן מחייבת את התפטרותה", קבע נחרצות. "לו דעתי הייתה נשמעת, היא הייתה מתפטרת עוד היום, והיה נקבע כי את מקומה ימלא אחד מהמשנים שלה, לא כולל גיל לימון, שהיה ראש וראשון לקושרים נגד גופמן".

בהמשך דבריו, מציג הפרשן מתווה ברור ליום שאחרי בהרב-מיארה, כזה שימנע מינוי פוליטי מטעם הקואליציה אך יביא לשינוי המיוחל במערכת. "לא צריך למנות יועץ משפטי לממשלה שהיה עורך דינו של נתניהו, ולא מקורב כזה או אחר לראש הממשלה או לאחד משריו", הסביר גרינצייג. "יש ליועצת המשפטית לממשלה משנים רבים, כולם ראויים, כולם ללא זיהוי פוליטי, וכל שכן ללא זיהוי מפלגתי".

גרינצייג מנה שורה של מועמדים מקצועיים מתוך המערכת שיכולים להיכנס לנעליה: "ישנו שרון אפק, ששימש כפרקליט צבאי ראשי. ישנה אביטל סומפולינסקי, ששימשה כמייצגת הכנסת בערכאות, וכבר כמה שנים ממלאת את תפקידה כמשנה החוקתית של היועמ״שית. ישנה כרמית יוליס, המשנה למשפטי־אזרחי, וישנו גיל־עד נועם, המשנה למשפט בין־לאומי". בשולי הדברים העיר כי שר המשפטים יריב לוין מנע בעצמו איוש של שני תקני משנים נוספים שהתפנו – הפלילי והכלכלי.

אירוע שחוזר על עצמו יותר מדי פעמים

את הטור חתם גרינצייג באמירה קשה על מהות העימות האחרון, אותו הוא מגדיר כעליית מדרגה מסוכנת ביחסי הממשלה והייעוץ המשפטי, החורגת לדעתו ממאבק משפטי לגיטימי.

"לאור התנהלות בהרב־מיארה ולימון, אני מאמין שהם באמת לא ראויים להישאר עוד בתפקידם", סיכם גרינצייג את עמדתו. "זה לא היה סתם עוד אירוע שהייעוץ המשפטי לממשלה מפסיד לממשלה שאותה הוא בכלל היה צריך לייצג, אירוע שבעבר היה נדיר ביותר, וכעת הפך לאירוע שחוזר על עצמו יותר מדי פעמים. היה פה ניסיון סיכול של ממש. לא פחות ממעשה נבלה".