איש השמאל מפתיע: "מעצר עריקים חרדים - לא צודק ולא מוסרי"

איש התקשורת מהשמאל תוקף את מעצר העריקים החרדים: "אי אפשר להגיד להם פתאום: לך לצבא"

הדיון הציבורי סביב חוק הגיוס ומעצרם של צעירים חרדים שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס מקבל תפנית מפתיעה מכיוון לא צפוי. העיתונאי ואיש התקשורת חיים לוינסון פרסם היום (חמישי) פוסט מנומק שבו הציג עמדה המנוגדת לקונצנזוס במחנה המרכז-שמאל, והצהיר כי הוא מתכוון להציג "דעה לא פופולרית" (דל"פ) בנושא.

"המעצרים של משתמטים חרדים אינם נכונים ואינם צודקים מבחינה מוסרית", קבע לוינסון בפתח דבריו, והסביר כי המדינה היא זו שיצרה את המצב הנוכחי לאורך עשרות שנים ועל כן אינה יכולה להפיל את האחריות על הצעיר הבודד.

"אי אפשר לבוא לפרט ולהגיד לו: שב בכלא"

לדברי לוינסון, רשויות המדינה העניקו לציבור החרדי גיבוי מלא ואמצעים כלכליים שנועדו לשמר את המצב הקיים, ועל כן הצעדים הפליליים הננקטים כעת נגד המשתמטים אינם הוגנים. "המדינה במשך עשרות שנים עודדה בכסף את הציבור החרדי לא להתגייס. היא מממנת – ברגע זה – אלפי מוסדות חינוך שמחנכים את ילדיהם לא להתגייס", האשים.

הוא הוסיף ומתח ביקורת על האוטונומיה המלאה שממנה נהנה המגזר: "המדינה במשך שנים – וברגע זה – נותנת לחרדים אוטונומיה תרבותית-חינוכית מלאה לעשות מה שבא להם. המדינה הקימה שנים – בעידוד, בסחיטה, בעצימת עין – את המפלצת של מפלגות חרדיות שיש להן מוסדות חינוך משלהן, שעושות מה שבא להן ומגינות עליהן בכוח פוליטי". לאור זאת, סיכם לוינסון כי "אי אפשר לבוא לפרט חרדי שגדל במערכת הזאת ולהגיד לו נגמרה הקייטנה, זהו. שב בכלא".

הפתרון: לסגור את הרשת של ש"ס

במקום לרדוף אחר הצעירים ולבצע מעצרים, לוינסון מציע להפנות את המאמצים והסנקציות ישירות כלפי המערכות הפוליטיות והחינוכיות של המגזר החרדי, ולעצור את זרם התקציבים באופן מוחלט.

"צריך לפרק את המוסדות, לא ללכת על הפרטים", הציע איש התקשורת את הפתרון שלו למשבר הגיוס. "סגרו את הרשת של ש"ס ותעבירו את הילדים לחינוך ממלכתי שמחנך לחינוך צבאי. מי שלא רוצה לשלוח את הילד שלו, סבבה. בלי שקל מהמדינה. פרטי מאה אחוז".