ישראל כ"ץ על הדרמה המדינית: "חברי האופוזיציה צריכים להתנצל"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, יצא היום (חמישי) במתקפה חריפה נגד ראשי האופוזיציה, בעקבות חתימת הסכם העקרונות החדש בוושינגטון בין ישראל לממשלת לבנון, בתיווך אמריקאי. ההסכם, שנועד להוביל להפסקת אש בכפוף להפסקת פעילות חיזבאללה בדרום לבנון, מציב תנאים ביטחוניים נוקשים בשטח.

"חברי האופוזיציה צריכים להתנצל ולהודות בהישג הגדול עד כה בלבנון, בשטח עצמו וגם בקומה המדינית", הצהיר כ"ץ. לדבריו, ההישגים הושגו הודות להובלת החלטות נועזות של הדרג המדיני בראשות בנימין נתניהו, עוצמת פעילותו של צה"ל, גבורת הלוחמים בסדיר ובמילואים, ויכולת העמידה של תושבי הצפון בתנאים המורכבים.

חופש פעולה בביירות והישארות בבופור

שר הביטחון פירט את עיקרי ההבנות שהושגו בוושינגטון, שלדבריו משקפים מציאות ביטחונית חדשה לחלוטין בצפון. לדבריו, המסמך כולל הצהרה חד-משמעית על היעד של פירוק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון, לצד גינוי רשמי למעורבותה של איראן באזור.

כ"ץ הדגיש כי הפסקת האש מותנית בסילוק מוקדם של מחבלי חיזבאללה מכל המרחב שדרומית לנהר הליטאני, ויצירת מרחב מפורז שבו ישלוט צבא לבנון. עם זאת, הוא הבהיר כי בשלב זה צה"ל ימשיך את האש ואת פעילותו בשטח, וישמור על נוכחות באזור הביטחון בלבנון עד הקו הצהוב, כולל במרחב הבופור וללא חזרת האוכלוסייה המקומית. כמו כן, ההסכם מעניק לישראל חופש פעולה בגיבוי אמריקאי לתקוף בביירות בתגובה על כל ירי לשטח ישראל.

"כשאנשי האופוזיציה ליהגו – אנחנו עשינו"

לדברי שר הביטחון, המציאות הנוכחית עשויה להוביל בהמשך להסכם שלום מדיני מלא עם לבנון ולהשגת ביטחון קבוע לתושבי הצפון לראשונה מזה 50 שנה, אך סייג כי הדבר תלוי אך ורק בעמידה ישראלית איתנה. "הכל מותנה כמובן בנחישות וביכולת הניווט של הדרג המדיני וביכולתו של צה"ל לוודא את הדברים – אנחנו לא סומכים על אף גורם אחר", הבהיר.

את דבריו חתם כ"ץ בעקיצה ישירה לעבר יריביו הפוליטיים משמאל: "כשאנשי האופוזיציה ליהגו ותקפו מבלי להבין את המציאות הביטחונית החדשה באזור אחרי ה-7 לאוקטובר, ואת מדיניות הגנת הגבולות והיישובים החדשה שמובילים הממשלה וצה"ל, כשצה"ל חוצץ באזורי ביטחון בין כוחות ג'יהאדיסטים לבין היישובים והגבול הישראלי בלבנון, בסוריה ובעזה – אנחנו עשינו. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון. כך עשינו וכך נעשה".