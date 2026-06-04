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מגיש ערוץ 14 לאישתו של נעם סולברג: "השריפה תגיע גם אלייך"

איש התקשורת ומגיש ערוץ 14, איתמר פליישמן, עורר סערה ברשת בעקבות דברים שהפנה לאישתו של השופט נעם סולברג

י"ט סיון התשפ"ו
מגיש ערוץ 14 לאישתו של נעם סולברג: "השריפה תגיע גם אלייך"
ערוץ 14 צילום: ערוץ 14

איש התקשורת ומגיש ערוץ 14, איתמר פליישמן, עורר סערה ברשת בעקבות דברים שאמר אמש בתכנית 'הפטריוטים' בהם הוא פנה לאישתו של השופט נעם סולברג, לאחר שפורעים חרדים התפרעו בחצר ביתם בגוש עציון.

כשקיבל את זכות הדיבור אמר פליישמן: "בעלך עומד מנגד, שלא לומר משתף פעולה, כששופכים פה את דמם של אנשים חודשים על חודשים ומפרים את זכויות האדם והאזרח שלהם - אל תחשבי להסתתר בבית המלך מפני היהודים".

לאחר מכן פליישמן אמר משפט שעורר את הסערה: "בעלך חלק ממבעירי השריפות, והיא לצערנו תגיע גם אלייך. בארוחת שבת תגידי לו שהגיע הזמן לעשות מעשה".

דבריו עוררו, כאמור, סערה ותגובות רבות כשחלקן קוראות לעצור אותו על הסתה: אם הוא לא נחקר מחר בבוקר על איומים על שופט מכהן, אין לנו תקנה", כתב אחד הגולשים.

אחר כתב: "בכל מדינה נורמלית כל מי שאומר ומהדהד את ההסתה הזו לאלימות היה יושב בכלא כבר מזמן. ציוץ אלים שקורא למלחמת אזרחים".

גולש נוסף הוביף: "נראה לי כמו איום מפורש על שופט עליון. משטרת ישראל, לתשומת ליבכם"




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