למקרה שיפסיד בבחירות: עמית סגל חושף את התכנית של נתניהו

הפרשן הפוליטי עמית סגל, מתייחס לניצחון של נתניהו בבחירות למבקר המדינה, וחשף את התכנית הגדולה שלו

הניצחון הפוליטי של הקואליציה בבחירת מבקר המדינה הבא ממשיך להעסיק את המערכת הפוליטית. הפרשן הבכיר של חדשות 12, עמית סגל, התייחס אמש (רביעי) לתוצאות ההצבעה שבה נבחר עו"ד מיכאל ראבילו, והסביר כי לא מדובר רק בניצחון נקודתי, אלא בחלק מתוכנית עבודה רחבה ואסטרטגית של בנימין נתניהו.

לדברי סגל, כדי להבין את המהלך יש לבחון אותו דרך שתי מטרות מרכזיות שנתניהו הציב לעצמו. עם זאת, הוא ביקש תחילה להדגיש את גודל המהפך הפוליטי שהתחולל מאחורי הקלעים בין שני סיבובי ההצבעה.

"צריך להסתכל על שתי המטרות של נתניהו", אמר סגל. "קודם כל, להגיד שלאחר הסיבוב הראשון היה נראה שהסיפור די גמור. להזיז שני חברי כנסת בהצבעה זה מאוד קשה, במיוחד שאתה לא יודע מי הם. זאת אומרת, אתה גם צריך שהם יתוודו שהם אלה שבמירכאות מעלו מולך והפרו את המשמעת הקואליציונית, וגם שהם במירכאות עוד פעם יחזרו בתשובה, ויצביעו בעד וכנראה גם יצלמו את עצמם".

סגל חשף כי בתוך הלשכה כבר נשמעו קולות של ייאוש: "היו בלשכת נתניהו אנשים שרצו להתייאש, יו"ר הקואליציה, אופיר כץ, אמר שצריך להתעקש, והתוצאות בהתאם".

המטרה הראשונה: להוכיח שהגוש עדיין קיים

בהמשך הניתוח הסביר סגל כי מעבר לעצם מינויו של מקורבו של נתניהו לתפקיד הרגיש, ראש הממשלה ביקש לשדר מסר פוליטי ברור ויציב לקראת מערכת הבחירות המתקרבת.

"שתי המטרות של נתניהו הן כאלה, מעבר לבחירתו של ראבילו כמובן", פירט סגל. "אחת – זה להוכיח שהגוש עדיין קיים. משימתו של בנימין נתניהו לשיטתו בבחירות האלה היא לצעוד לבחירות בגוש מאוחד, למרות שהחרדים מאוד לא פופולריים, ולמרות השותפות הבעייתית, הוא רוצה להוכיח את זה".

השגת הרוב המינימלי נחשבת בעיני נתניהו כהישג פוליטי מורלי: "במובן הזה, העובדה שהמועמד שלו, עם 61 קולות, כשהיו כמה עריקות בליכוד, ואולי אחת ביהדות התורה, היא מבחינת נתניהו הישג".

המטרה השנייה: הירושה שישאיר ליורשיו

המשמעות העמוקה והדרמטית ביותר של המינוי, לפי סגל, צפויה להתגלות דווקא ביום שאחרי נתניהו, אם וכאשר יפסיד את השלטון במערכת הבחירות הבאה בסתיו.

"והדבר הנוסף הוא שגם אם נתניהו מפסיד את הבחירות באוקטובר או בספטמבר, מתי שלא תהיינה, הוא השאיר בשירות המדינה ירושה ליורש שלו, שכמובן יהיה – בהנחה שהוא מפסיד – מתנגד שלו", הסביר סגל את המלכוד הממסדי שנבנה.

סגל חתם את דבריו באבחנה לגבי השינוי המשמעותי בהתנהלותו של נתניהו: "הוא משאיר ירושה בדמות ראש מוסד שאי אפשר להזיז, ראש שב"כ שאי אפשר להזיז, נציב שירות מדינה שאי אפשר להזיז, ועכשיו מבקר המדינה. במובן הזה נתניהו עושה כאן מה שהוא לא עשה עשרות שנים – אלה מינויים שלו, לא ברירת מחדל, אלא מבחינתו לכתחילה".