טראמפ בשיחות סגורות: זה התרחיש שיחזיר אותי למלחמה עם איראן

הנשיא האמריקני הבהיר בשיחות עם מקורביו כי ישקול לחדש את הלחימה אם איראן תפגע בחיילים אמריקנים. במקביל, בבית הלבן ממשיכים לקדם הסכם חדש מול טהרן, אך המחלוקות בין הצדדים עדיין רחוקות מפתרון

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר בשיחות פרטיות עם מקורביו כי אינו שולל חזרה לעימות צבאי מול איראן, אם זו תפגע בכוחות אמריקניים באזור.

על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר לעוזריו כי מבחינתו פגיעה בחיילים אמריקנים תהווה חציית קו אדום שעלולה להביא לסיום הפסקת האש ולחידוש הלחימה.

אולם למרות הדברים, גורמים אמריקניים הדגישו כי נכון לעכשיו ההבנות בין הצדדים עדיין מחזיקות מעמד, גם על רקע המשך חילופי האש והמתיחות במפרץ.

"ההסכם עשוי להיחתם כבר בסוף השבוע"

אולם במקביל לאיומים, טראמפ המשיך לשדר אופטימיות ביחס למגעים מול טהרן.

בעת שחתם על צו נשיאותי בבית הלבן, אמר הנשיא כי המשא ומתן מתקדם בצורה חיובית וכי ייתכן שהצדדים יגיעו להסכמות כבר בימים הקרובים.

לדבריו, אחת מאבני היסוד של ההבנות היא מניעת יכולתה של איראן להשיג נשק גרעיני.

בנוסף טען טראמפ כי פתיחת מצר הורמוז מחדש תהיה אחד הצעדים הראשונים שיתרחשו לאחר חתימה על הסכם בין הצדדים.

בהתייחסו לעימותים האחרונים אמר הנשיא כי למרות קיומה של הפסקת אש, בשטח עדיין נרשמים אירועים צבאיים. "באותו חלק של העולם, הפסקת אש פירושה שיורים בצורה מתונה יותר", אמר.

מחלוקת סביב הכסף

בינתיים, אחת הסוגיות המרכזיות שמעכבות את ההתקדמות במשא ומתן היא דרישתה של איראן לקבל גישה לכספים שהוקפאו במהלך השנים במסגרת הסנקציות.

לפי דיווח של CNN, בטהרן דורשים כי חלק מהכספים ישוחררו כבר בשלב הראשוני של ההסכם, מיד לאחר חתימת מזכר הבנות בין הצדדים.

בממשל האמריקני חוששים כי שחרור מוקדם של כספים יפגע באחד ממנופי הלחץ המרכזיים של וושינגטון על איראן, לאחר הנזק הכלכלי שספגה במהלך המלחמה והסנקציות.

גורם אמריקני בכיר ציין כי טראמפ נחוש להגיע להסכם שייחשב מבחינתו טוב יותר מההסכם שנחתם בתקופת ממשלו של ברק אובמה.