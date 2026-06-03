איראן טוענת: תקפנו משחתת אמריקנית במיצרי הורמוז

האיראנים טוענים כי כלי שיט שלהם תקף משחתת שהתקרבה למים של איראן בים עומאן וזוהתה פגיעה. האמריקאים מצדם מכחישים: "איראן משקרת. נכסים צבאיים אמריקאיים בים ממשיכים לעוף, לשוט ולפעול בבטחה וללא הפרעה"

האיראנים טוענים כי תקפו משחתת של צבא ארה"ב בים עומאן במפרץ הפרסי.

דובר צבא איראן הוציא הערב הודעה בה כתב כי בתגובה לפעולות תוקפניות מצד הצבא האמריקאי - "לרבות הפרת תקנות הניווט במצרי הורמוז ופגיעה בכלי שיט מסחריים איראניים בים עומאן", תקפו חיל הים האיראני מרכז פיקוד ושליטה שהיה מוצב על סיפון משחתת אמריקאית.

לפי ההודעה התקיפה הגיעה לאחר שהמשחתת התקרבה למים הטריטוריאליים של איראן בים עומאן.

לפי הודעת האיראנים זוהתה פגיעה במשחתת.

האמריקאים מכחישים

בציוץ בטוויטר של פיקוד המרכז האמריקאי (סנטקום) הם הכחישו את ההודעה האיראנית. "איראן משקרת. נכסים צבאיים אמריקאיים בים ממשיכים לעוף, לשוט ולפעול בבטחה וללא הפרעה".

האיראנים גם טוענים כי הם עוקבים אחרי פעילות ישראלית במפרץ הפרסי: "כוח הים של הצבא עוקב מקרוב אחר פעילות הכוחות האמריקאיים והישראליים באזור, ומתחייב להגיב בתוקף ובמהירות לכל פעולת איבה עתידית, תוך הבטחה לנקום את מות חללי המשחתת דנה".