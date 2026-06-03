אשתו של השופט סולברג מזועזעת: "מה זה פה, ליל הבדולח?!"

מאירה סולברג, אשתו של שופט בית המשפט העליון נועם, שביתם הותקף הערב על ידי חרדים אמרה בזעזוע: "לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני! אנחנו ילדים של ניצולי שואה! יהודים ככה פוגעים אחד בשני? איך זה יכול להיות?! איך זה יכול להיות?!"

מאירה סולברג, אשתו של שופט בית המשפט העליון נועם, שביתם הותקף הערב על ידי חרדים יצאה הערב לכלי התקשורת ודיברה על ההרס והפגיעה בביתם.

"אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום. גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת, זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו נמשיך עם הדרך הנכונה כי זאת הארץ שלנו". אמרה סולברג.

החרדים שהגיעו הערב למחות נגד סולברג, יידו אבנים וזרעו הרס רב בחזית הבית. המכונית נפגעה, כמוה גם חלונות הבית ועציצים שהיו בכניסה.

חזית ביתו של השופט סולברג צילום: חיים גולדברג/פלאש90

" מה זה פה, ליל הבדולח?!"

"לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני! אנחנו ילדים של ניצולי שואה! יהודים ככה פוגעים אחד בשני? איך זה יכול להיות?! איך זה יכול להיות?!

תסתכלו איזה הרס... פוגרום! מה זה פה, ליל הבדולח?!"

יו"ר יהדות התורה מגנה

בצעד חריג מאוד, אולי בגלל שמדובר בשופט עליון, הפעם חברי הכנסת החרדים כן החליטו לגנות את ההתפרעות: יו״ר יהדות התורה ח״כ הרב יצחק גולדקנופף מסר: "לצד הגיבוי המלא ללומדי התורה שכבודם ומעמדם נרמס תחת רגלי הממשלה הנוכחית ומביעים את כאבם, אני מגנה את האלימות אשר אין לה מקום במחננו, מנוגדת לדעת תורה ופוגעת במאבק הצודק להצלת עולם התורה".

מוקדם יותר גינו נשיא המדינה, ראש הממשלה וכל הקשת הפוליטית את ההתפרעות מול הבית באלון שבות.



