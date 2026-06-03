למה גפני ודרעי לא מגנים את ההתפרעות החרדית?. צפו

כשנוער הגבעות מתפרע באיזה כפר ערבי, ראשי הרבנים, ראשי המפלגות הסרוגות מגנים את האלימות. אבל פה החרדים מתפרעים והח"כים אומרים 'זה לא אנחנו - זה הפלג'. איפה משה גפני? איפה דרעי? איפה כל חברי הכנסת והרבנים?. צפו בקטע מתוך 'כיפות ברזל' הערב

שעה קלה לפני ההתפרעות בביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, התקיים דיון בפאנל 'כיפות ברזל'. עורך סרוגים אריה יואלי שאל את פרשן כיכר השבת יוסי סרגובסקי, למה המיינסטרים החרדי לא מגנה את ההתפרעויות של הפלג?

למה גפני ודרעי לא מגנים? מתוך התכנית כיפות ברזל

"מה שמפריע לי עם החרדים, זה שנגיד - נוער הגבעות מתפרע באיזה כפר ערבי, אז ראשי הרבנים, ראשי המפלגות אומרים 'אנחנו לא רוצים, זה לא שלנו'. פה החרדים מתפרעים והח"כים אומרים 'זה לא אנחנו - זה הפלג'. אבל איפה משה גפני? איפה דרעי? איפה כל חברי הכנסת והרבנים?

סרגובסקי:"לא, היום יש הסכמה..."

יואלי: "למה שאני אומר לך, איפה הרב יצחק יוסף שיגידו 'ככה לא'?"

סרגובסקי: "הם לא, הם לא יגידו את זה."

יואלי: "אז כולם זה הפלג, אז אל תגידו שזה הפלג הקיצוני, כולכם קיצוניים!"

סרגובסקי: "אז אל תעשה, אל תעשה את ההשוואה, אבל כן, אני אומר לך שוב – לצערנו הרב, לצערנו הרב אתה רואה שבאמת המיינסטרים החרדי הולך להקצנה."

"אז לפחות הפלג הוא מספיק ישר כדי להגיד 'אני גם לא רוצה את הכסף של המדינה'. פה המיינסטרים החרדי, דגל התורה ואגודת ישראל, מוכנים לקחת את הכסף אבל בלי שום אחריות למה שקורה במדינה".

התכנית המלאה עלתה באתר סרוגים.

כשעה לאחר פרסום הכתבה, הגיע גינוי ראשון מצד הנציגים החרדים.

יו״ר יהדות התורה ח״כ יצחק גולדקנופף מסר: "לצד הגיבוי המלא ללומדי התורה שכבודם ומעמדם נרמס תחת רגלי הממשלה הנוכחית ומביעים את כאבם, אני מגנה את האלימות אשר אין לה מקום במחננו, מנוגדת לדעת תורה ופוגעת במאבק הצודק להצלת עולם התורה".