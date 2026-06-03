נתניהו והממשלה נגד התפרעות החרדים: "למצות איתם את הדין"

ראש הממשלה נתניהו יצא בהודעת גינוי ישירה נגד ההתפרעות בחצר ביתו של השופט סולברג, על ידי מחאת חרדים קיצוניים נגד הגיוס

לשכת ראש הממשלה פרסמה גם היא גינוי תקיף למתקפה על שופט העליון נעם סולברג, וקרא לגורמי האכיפה למצות את הדין במלואו עם הפורעים.

אחרי האירוע החמור בו קבוצת חרדים קיצוניים, שהתפרעה בגינת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט סולברג, גרמה נזק לרכוש והרס רב, ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת גינוי למעשים.

מטעמו של ראש הממשלה נמסר: "אני מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נעם סולברג", נתניהו אף הוסיף וקרא למצות את הדין עם המתפרעים החרדים: "גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים".

גם מטעמו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, נמסרו דברים דומים: "חופש המחאה הוא זכות יסוד, אך הוא אינו כולל את חופש האנרכיה. אני מגנה בכל תוקף את הקומץ הקיצוני שיידה אבנים, נהג באלימות והפר את הסדר מול ביתו של השופט סולברג".

השר בן גביר המשיך ותקף: "זו אינה דרכה של תורה וזו אינה דרכה של מדינה דמוקרטית. מחאה כן - אלימות בשום פנים ואופן לא", והודיע כי הוא מצפה לפעולה נחושה ממשטרת ישראל כנגד הפורעים: "אני מצפה ממשטרת ישראל לפעול בנחישות ולמצות את הדין עם הפורעים במלוא חומרת החוק".



