הרמטכ"ל נגד סוכות: רימה אותנו כדי להיכנס לקבר יוסף

בפנייה חריגה של הרמטכ"ל ליו"ר ועדת חוץ וביטחון הוא טוען כי צבי סוכות קבע סיור של הוועדה בקבר יוסף, אך הוא היחיד שהגיע אליו מלווה באנשי תקשורת. לצורך הצילומים של סוכות הוקצו גדודים והוסט כטמ"מ מלבנון לאיו"ש

בצעד חריג, הרמטכ"ל שלח מכתב ליו"ר ועדת חוץ וביטחון בו טען כי ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) רימה את הצבא כשארגן סיור לקבר יוסף באור יום.

במכתב ששלח זמיר לח"כ ביסמוט הוא טוען כי סוכות, כיו"ר ועדת המשנה לענייני יו"ש, הגיש בקשה לסיור של ועדת חוץ וביטחון בקבר יוסף באור יום. לאור הבקשה מצד הכנסת - הצבא נרתם לעניין וארגן את הסיור כשהוא מקצה לו כוחות גדולים.

"אחר הצהריים, לאחר ביצוע ההכנות המבצעיות הנדרשות, הגיע חבר הכנסת צבי סוכות לסיור מלווה במספר צוותי תקשורת, אנשי מועצה אזורית וללא אף אחד מחברי הוועדה.", כותב הרמטכ"ל.

"לאחר דין ודברים, והבהרה מצד הכוחות כי לא תואמה כניסה של אנשי תקשורת – נכנס לבסוף חבר הכנסת סוכות עם מספר חברי מועצה, קיים תפילה במקום ועזב. למותר לציין כי לא בוצע במקום כל סיור מקצועי או התייעצות רלוונטית."

הוקצו גדודים גדולים וכטמ"מ מלבנון

בהמשך מפרט הרמטכ"ל את היקף הכוחות שהגיעו לקבר יוסף ללוות את הביקור של סוכות: "לטובת הביקור הנ"ל הוקצו משאבים מבצעיים שונים לרבות הקצאת פלוגת מג"ב ופלוגה מצה"ל לטובת אבטחה, צוות "רוכב שמיים" וצוות 636 עם רחפנים, קיצור כוננויות מסע"ר לפינוי ומסק"ר וכלים ממוגנים נוספים לתנועת המבקרים"

"למותר לציין, כי חלק מן המשאבים שהוקצו, התבססו על חשבון משימות אחרות שהיו לצה"ל בגזרה ובגזרות אחרות. יתרה מכך, לאור הסיכון שבכניסה לקבר יוסף באור יום, הוסט כטמ"מ ממרחב לבנון לטובת הגזרה.".

סוכות ודגן בקבר יוסף (רועי חדי)

בסיום המכתב, נזף הרמטכ"ל בסוכות: "קיום סיור פוליטי בכסות של בחינה ביטחונית, המצריך משאבים מבצעיים בתקופת מלחמה הוא דבר פסול מיסודו שאסור שישנה", וקרא לביסמוט לוודא שדבר כזה לא יישנה.

את הדברים פרסם אתמול כתב הארץ יניב קובביץ' ועליהם הגיב סוכות: "זה פסיכי בכל קנה מידה יניב קובוביץ' פשוט המציא סיפור שלא היה ולא נברא. כתבה שלמה עם סיפורים מצוצים מהאצבע. הגשתי בקשה שאושרה בקלות ע"י כולם בצינורות המקובלים והתקיימה ללא אף הפרת סדר או אפילו אבן אחת שנזרקה על הכוחות. אוטואנטישמיות קווים לדמותה".

ביקשנו את תגובת סוכות למכתב הרמטכ"ל, אך זו טרם התקבלה.