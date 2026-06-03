בג"צ מחייב את המדינה לתת לצלב האדום לבקר מחבלים

שלושת בכירי בית המשפט העליון (עמית, סולברג וברק-ארז) פוסקים פה אחד כי המדיניות האוסרת על ביקורי מחבלים בכלא צריכה להתבטל. "הממשלה לא הציגה תשתית משפטית למדיניות זו"

בג"צ בעוד פסק דין ביטחוני לטובת המחבלים. בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ קיבל פה אחד עתירה שכוונה נגד המדיניות הגורפת שאסרה על ביקורים של ארגון הצלב האדום הבינלאומי אצל אסירים ביטחוניים המוחזקים בכלא בישראל.

האיסור על מפגש עם אסירים ביטחוניים החל ב-7 באוקטובר 2023 ונמשך מאז, גם לאחר חזרתם של כלל החטופים שהוחזקו ברצועת עזה.

פסק הדין העיקרי נכתב על-ידי השופטת ברק-ארז, שהסבירה כי הממשלה לא הציגה תשתית משפטית למדיניות זו, חרף ההתדיינות הממושכת וההזדמנויות הרבות מספור שניתנו לה לנמק את עמדתה באופן סדור ולבססה בדין, כמו גם לעדכן אותה בהתחשב בשינוי הנסיבות. זאת בפרט, בהינתן שהשיקול המרכזי למדיניות נגע לחזרת אחרון החטופים מרצועת עזה, אך לא הוצג שום טעם קונקרטי אחר תחתיו.

השופטת ברק-ארז בחנה את דברי החקיקה הרלוונטיים במשפט הישראלי, כמו גם את הוראות הדין מן המשפט הבינלאומי, והצביעה על כך שאין בהם בסיס חוקי להחלטה שהתקבלה. בסיכומו של דבר נקבע כי המדיניות שהונהגה עומדת בניגוד לדין הקיים, ולפיכך – דינה להתבטל.

סולברג ועמית הצטרפו לפסק הדין

המשנה לנשיא סולברג הצטרף לתוצאה זו, בהתחשב בקושי ליישב את המדיניות שננקטה עם הוראות הדין הרלבנטיות מן המשפט הפנימי, אותן בחרה המדינה שלא לשנות או לבטל, ובהינתן שהמדינה לא הציגה תשתית חוקית כלשהי להחלטות שהתקבלו, חרף ההזדמנויות הרבות שניתנו לה לשם כך. לשיטתו די בכך כדי להניח בסיס לפסק הדין, ומטעם זה אין צורך לפנות למשפט הבינלאומי, או להביע עמדה באשר לדין הראוי בסוגיה שעל הפרק.