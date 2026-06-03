סערת הגיוס מתפוצצת: חרדים מתפרעים בבית השופט סולברג

קבוצת חרדים הגיעה לבית השופט סולברג במחאה על מעצרי חייבי גיוס חרדים, במהלך ההפגנה חדרו חרדים לחצר ביתו של השופט, התפרעו והשחיתו רכוש במקום.

הנזק בבית סולברג, באדיבות חדשות 13.

, הקבוצה הגיעה אל ביתו של המשנה לנשיא העליון סולברג , במחאה על הרחבת מעצרי הגיוס של חייבי גיוס חרדים על ידי משטרת ישראל והמשטרה הצבאית, ותוך זמן קצר חדרה את גדר ביתו והחלה להתפרע ברחבי הגינה, וגרמו נזק רב לרכוש.

באדיבות חדשות 13

מטעם הרשות השופטת נמסר בתגובה למקרה החמור: "הרשות השופטת רואה בחומרה רבה את ההפגנה האלימה בסמוך לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון. מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, החורג מגבולות המחאה הלגיטימית בנסיון לפגוע בתחושת הביטחון של נושאי המשרה השיפוטית ובני משפחותיהם".

"הרשות השופטת לא תהסס לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, בשיתוף גורמי האכיפה והביטחון, כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של השופטים".

"ניסיונות להפעיל לחץ, להפחיד או להרתיע שופטים לא ישפיעו על מילוי תפקידם. שופטי ישראל ימשיכו לבצע את מלאכתם במקצועיות, בעצמאות וללא מורא, בהתאם לדין ולחובתם לציבור".

המועצה האזורית גוש עציון, יצאה בנוסף לרשות השופטת, וגינתה את המעשים: "המועצה האזורית גוש עציון מגנה בתוקף את האלימות המופרעת של קיצוניים אנרכיסטיים באלון שבות הערב. תקיפה של כל אדם בביתו היא פשע נתעב ואנחנו קוראים לכוחות המשטרה למצות איתם את הדין עד תום. אנחנו מחזקים את השופט נעם סולברג בשעה קשה זו. נפעל באפס סובלנות כלפי האספסוף האלים".

המועצה קבעה: "נעם סולברג הוא שופט עליון וגם חבר שלנו, דמות משמעותית ואהובה בקהילה. אנחנו גאים בו כשופט וכאדם מיוחד במינו".

גם מראש האופוזיציה יאיר לפיד נמסר גינוי חריף, שקשר את המקרה להתנהלות הממשלה: "ממשלה עבריינית מבזה שופט עליון בכנסת, חבורת משתמטים עבריינית תוקפת שופט עליון בביתו, אין משטרה, אין חוק, אין אפילו למי להתלונן. עד שלא תהיה פה ממשלה אחרת לא יהיה תיקון בעם ישראל".