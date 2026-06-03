נפתלי בנט בצרות: "לפיד יעבור למפלגה של איזנקוט"

מצבו של נפתלי בנט בסקרי המנדטים הולך ומדרדר משבוע לשבוע, וצפוי לקחת ממנו את הנהגת הגוש

מפת המנדטים לקראת הבחירות הבאות ממשיכה להשתנות, והערב (רביעי) מציג הסוקר והפרשן הבכיר שלמה פילבר ניתוח מדאיג במיוחד עבור ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. בפאנל התוכנית "חמש" בהגשת יערה זרד בערוץ 14, פירט פילבר את המגמות האחרונות ועמד על היחלשותו המתמשכת של בנט בסקרים.

"רואים שבנט והמפלגה שלו מדממים כל שבוע בין מנדט לשניים", הסביר פילבר בשידור. "זה קורה אצל כולם, וזה יימשך לפחות עוד שבועיים".

נקודת המפנה: המרוץ של גדי איזנקוט

לדברי פילבר, הדרמה הפוליטית הגדולה באמת של מחנה המרכז-שמאל עדיין לפנינו, והיא צפויה להתרחש בטווח הזמן המיידי. נקודת המפנה הזו תלויה ישירות ביו"ר המחנה הממלכתי לשעבר.

"הדרמה הגדולה אמורה להיות בשבועיים-שלושה הקרובים, ברגע שגדי איזנקוט יעבור את בנט בסקרים", קבע פילבר נחרצות, וסימן את קץ ההובלה של בנט: "מהרגע שזה יקרה, נגמר הסיפור של בנט כמועמד הגוש".

בנט הוא נטע זר במחנה

בהמשך הניתוח הסביר פילבר כי הלגיטימציה של בנט בתוך מחנה המרכז-שמאל נשענה על שתי הבטחות מרכזיות שהתבדו עם הזמן. "לפני שנה הוא הבטיח להם שהוא יודע להביא קולות מהימין – לזה כבר לא מאמינים. הדבר השני היה שהוא המועמד המוביל של הגוש ולכן צריך להתייצב מאחוריו. ברגע ששני הדברים האלה לא קורים, אין ליאיר לפיד סיבה להיות שם".

הסוקר הוסיף כי קהל המצביעים של המרכז-שמאל רואה באיזנקוט "בשר מבשרה" של האופוזיציה ושל מפלגת העבודה ההיסטורית, בעוד שבנט עדיין נתפס בקרבם כגורם חיצוני. "הזליגה הזו מתרחשת כי אנשים מעדיפים לבחור במועמד אותנטי על פני תחליף", דברי פילבר.

האם השותפות עם לפיד לקראת פירוק?

במהלך המשדר הפנתה המגישה יערה זרד שאלה לפילבר, ותהתה האם אין הסכמים חתומים וליווי משפטי שאמורים להבטיח את המשך המהלך המשותף של לפיד ובנט.

פילבר פתר את השאלה בביטול והטיל ספק רב בעמידות השותפות: "הסכמים פוליטיים אפשר להפר מתי שרוצים. האיחוד הזה הוא מילת כבוד של שני אנשים שעמדו על פודיום, לא ראינו הסכם חתום".

עוד הוא הוסיף: "מהרגע שבנט לא ידע להביא את עשרת חברי הכנסת האלה, ואיזנקוט כן ידע, אני לא שולל אפשרות שנראה פירוק של הסכם האיחוד ומעבר של לפיד להיות מספר 2 של איזנקוט".