שיחת הטלפון שגרמה לבנט לרדת מהבמה

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, נאם במהלך כנס בחירות אך נאלץ לקטוע את נאומו ולרדת מהבמה בעקבות שיחת טלפון שקיבל

רגע לא שגרתי נרשם במהלך כנס בחירות שקיים ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט. בעיצומו של האירוע, בעודו נואם בפני קהל התומכים, נאלץ בנט לעצור לחלוטין את דבריו בעקבות שיחת טלפון מפתיעה ודחופה שהגיעה מכיוון לא צפוי.

במהלך הנאום, הבחינו הנוכחים באולם במנחת האירוע כשהיא ניגשת אל בנט על הבמה, פונה אליו וקוראת לו להגיע הצידה באופן מיידי. בנט קטע את דבריו לאלתר, ניגש אל המנחה, ואחרי מספר שניות של דין ודברים לקח מידיה את מכשיר הטלפון הנייד.

"הבן שלו בלבנון"

לאחר שקיבל את המכשיר, פנה ראש הממשלה לשעבר אל מאחורי הקלעים וירד מהבמה על מנת לנהל את השיחה הרחק מאזורי הרעש והקהל.

כדי למנוע מבוכה ולרכך את המתח שנוצר באולם בעקבות הצעד הפתאומי, לקחה המנחה את המיקרופון והסבירה לנוכחים את פשר ההפסקה הדרמטית. המנחה עדכנה את הקהל המופתע כי בנט קיבל טלפון דחוף מבנו, המשרת באותם רגעים במסגרת פעילות של יחידה מיוחדת בתוך שטח לבנון, ועל כן נאלץ להפסיק את האירוע באופן זמני.