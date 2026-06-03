משפחות שכולות נגד ההשתלטות הפלסטינית: "זה הזמן לקבוע עובדות בשטח"

בני משפחות שכולות וחברי פורום "הביתה" קיימו מפגש בשומרון וקראו להחלת ריבונות מלאה ביו"ש. נחמן זולדן, ששכל את בנו בפיגוע, קרא: "לא מפקירים את האדמה"

"אנו דורשים לבטל את חלוקת השטחים המדומיינת (A, B, C)" במפגש שהתקיים השבוע בחוות "שובה ישראל" שבשומרון, התכנסו בני משפחות שכולות וחברי פורום "הביתה - שבים לאדמות המולדת", למפגש חיזוק ודיון סביב המאבק בהשתלטות הפלסטינית על שטחי יהודה ושומרון.

דברי המשתתפים במפגש בחווה. צילום: דוברות

בין המשתתפים היה נחמן זולדן, מחלוצי ההתיישבות בשומרון, ששכל את בנו עידו ז"ל בפיגוע ירי שבוצע על ידי שוטרי הרשות הפלסטינית לפני כ־23 שנה. לצדו השתתפו גם בניו אסף, איתמר ושלומי זולדן, וכן אהרון זולדן, בנו של עידו ז"ל.

בזמן המפגש אמר זולדן כי הוא רואה בפעילות הפורום המשך ישיר למאבק שבו היה מעורב מאז הפיגוע.

לא מפקירים את האדמה

במהלך הסיור ותצפית שהתקיים במקום, הציגו חברי הפורום את תמונת המצב בשטח, והזהירו מהתרחבות הבנייה וההשפעה הפלסטינית באזורים שונים ביהודה ושומרון.

"בזמן שהאיחוד האירופי מזרים כספים אדירים כדי לקדם את הפלסטינים לעבר לב המדינה, אנחנו כאן בשטח עושים מאמץ עליון לעצור את המהלך" הסביר זולדן "זה הזמן להתעורר, להרים את הראש ולהמשיך את מהפכת ההתיישבות בכל הכוח. קובעים עובדות ציוניות ולא מפקירים את האדמה".

פורום "הביתה" הוקם על ידי אליאב ליבי, ששכל את בנו דוד ז"ל בקרבות ברצועת עזה, ויהושע שרמן, ששכל את בנו יהודה ז"ל בפיגוע בשומרון. השניים הציגו במהלך הסיור תוכנית פעולה שמטרתה, לדבריהם, חיזוק הנוכחות הישראלית בשטחי יהודה ושומרון.

רק התיישבות תמנע מהאויב להקים פה בסיס טרור

בהמשך המפגש קראו חברי הפורום יחד עם בני המשפחות לשינוי מדיניות הממשלה ביחס לשטחי A, B ו־C, ולחיזוק ההתיישבות באזורים נוספים: "הגיע הזמן לבטל לחלוטין את קונספט שטחי A ו-B, להחיל ריבונות מלאה ולבנות בכל מקום" אומרים בפורום "רק נוכחות יהודית חזקה, רחבה ובלתי מתפשרת תמנע מהאויב להקים פה בסיס טרור מפלצתי שיאיים באופן יומיומי על גוש דן".

בנוסף הם אמרו ש"החלוקה הקיימת אינה משקפת את המציאות הביטחונית הנוכחית, ויש צורך בגישה אחרת שתבטיח שליטה וביטחון לאורך זמן".

הסיור הסתיים בקריאה לציבור הרחב ולמנהיגי המדינה להצטרף למאמץ לבלימת הטרנספר השקט שמבצעת הרשות הפלסטינית בגיבוי בינלאומי, ולהשיב את היוזמה הציונית לידיים יהודיות.