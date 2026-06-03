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איראן באיום לארה"ב ולמפרץ: "המלחמה נכשלה, נתקוף בכל מקום"

שר החוץ האיראני הגיב לדבריו של שר החוץ האמריקני בפניי הקונגרס, והודיע כי איראן תתקוף בכל מקום בו יידרש, וכי המלחמה האמריקאית נכשלה

יאיר אמר
י"ח סיון התשפ"ו
איראן באיום לארה"ב ולמפרץ: "המלחמה נכשלה, נתקוף בכל מקום"
דונלד טראמפ צילום: לירי אגמי / פלאש90

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הגיב לדברים שאמר מזכיר המדינה (שר החוץ) מרקו רוביו, בשימוע, מוקדם יותר בפניי הקונגרס.

עראקצ'י, התייחס לאמירה של רוביו, בה הסביר כי גם בעלות הברית של ארה"ב במפרץ, רוצות לראות את המשטר האיראני נשחק, וכי יש כאלה שגם פעלו למען זה: "בעלתו הברית שלנו מאוד משתפות פעולה, חלקן שיתפו פעולה באופן אגרסיבי, איחוד האמירויות היא דוגמא לכך".

עראקצ'י הגיב בזעם לסרטון, ואיים: "כוחותינו החמושים מבצעים תקיפות על אתרים שהאמריקאים הכשירו ואישרו לשימוש לפגיעה באזרחינו, בשיט האזרחי ובהפסקת האש, כל פעולה נגדנו תתנגש בתגובה נחרצת ומיידית בכל מקום, מה שמלחמה נכשלה להשיג, והסנקציות נכשלו להשיג, לא תשיגו בעזרת עוד מלחמה".

המלחמה באיראן ארה"ב שר החוץ האיראני

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