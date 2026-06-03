עינב צנגאוקר בהישג ענק

כשמונה חודשים אחרי שחרורו של בנה, מתן, משבי חמאס, עינב צנגאוקר רושמת הישג ענק

בשבוע הבא תיפתח בקניון רמת אביב תערוכת צורפות חדשה ומסקרנת תחת הכותרת "יקרה מפז". התערוכה תתמקד בבחינת המושג "עוצמה נשית" במציאות הישראלית המורכבת של אחרי ה-7 באוקטובר.

מדובר בתערוכה השנתית של הסדנה לצורפות של יעל שקדי, אשר מתקיימת הפעם בשיתוף פעולה עם ארגון ויצו. במסגרת המיזם, 55 יוצרות ויוצרים בחרו לתעל את אומנות עיצוב התכשיטים והצורפות כדי לספר את הסיפורים שהפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו בשנה וחצי האחרונות: החל ממאבקי אימהות, דרך חייהן המאתגרים של נשות הלוחמים, ועד להתמודדות עם אובדן, מנהיגות נשית וחוסן אזרחי.

ממסכת מתכת ועד קמע בהשראת העלייה מאיראן

בין היצירות הבולטות שיוצגו לקהל הרחב ניתן למצוא את "אמא כאן" של האומן אופיר ישראל – מסכת מתכת דו-צדדית שנוצרה בהשראת דמותה ומאבקה של עינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן צנגאוקר.

יצירה בולטת נוספת היא "גיבורות הברזל" של אורית שושני – צמיד ייחודי המוקדש כולו לנשות לוחמי המילואים הנושאות בנטל העורף המשפחתי. לצדן תוצג היצירה "סוראיה" של ענבל מוסאי ארדיטי – קמע המבוסס על סיפורה האישי של אמה, אשר עלתה בגיל 10 לבדה מאיראן.

חיבור היסטורי: 106 שנות אקטיביזם נשי

מעבר לעבודות הצורפות העכשוויות, המבקרים בתערוכה יוכלו להתרשם גם מוויטרינה היסטורית מיוחדת של ארגון ויצו.

התצוגה ההיסטורית תכלול סיכות מקוריות המתעדות למעלה מ-106 שנות אקטיביזם נשי וציוני במדינת ישראל ובדרך להקמתה. הפריטים ההיסטוריים הללו נועדו לייצר קו מחבר ודיאלוג ישיר בין המאבקים הנשיים של תקופות העבר לבין השאלות המורכבות והאתגרים המעסיקים את הנשים בישראל כיום.