הרמטכ"ל: ״בלבנון - אנחנו תוקפים. אין לכוחותינו הפסקת אש"

הרמטכ"ל ביקר היום בבסיס חיפה של חיל הים ואמר על הפסקת האש בלבנון: "אנחנו פועלים למיצוי מקסימאלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו ונמצה כל הזדמנות להסיר איומים על אזרחי ישראל ועל כוחותינו״

הרמטכ״ל, רא"ל אייל זמיר, מצהיר היום כי ידיו של צה"ל לא כבולות להפסקת האש שהנחית עלינו טראמפ בלבנון.

זמיר ביקר היום (ד') בבסיס חיפה של חיל הים יחד עם מפקד החיל האלוף אייל הראל, וסגל הפיקוד הבכיר במהלך הביקור, הרמטכ״ל סייר בספינות הטילים, קיים הערכת מצב ושוחח עם המפקדים על האתגרים והפעולות בזירה הימית.

הרמטכ"ל בחיל הים (דובר צה"ל)

הרמטכ״ל אמר בין השאר: ״צה"ל על כלל מערכיו, ערוך לחזור ללחימה מיידית מול משטר הטרור האיראני. זרוע הים בעלת תפקיד מכריע ביכולתנו לשוב ולהכות בעוצמה את משטר הטרור, כפי שעשינו כבר בעבר. לצד הפעילות ההתקפית בזירות רחוקות, משימתם העליונה של לוחמי ולוחמות חיל הים נותרה בעינה - הגנה על ריבונותנו וגבולנו הימי והגנה על אזרחי מדינת ישראל.

בלבנון - אנחנו יוזמים, פועלים ותוקפים כל איום. חיל הים שותף למערכה. אין לכוחותינו הפסקת אש - אנחנו פועלים למיצוי מקסימאלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו ונמצה כל הזדמנות להסיר איומים על אזרחי ישראל ועל כוחותינו״.

הרמטכ"ל בהערכת מצב בפיקוד הצפון צילום: דובר צה"ל

הרמטכ״ל הוסיף: "לוחמי ולוחמות זרוע הים פועלים לביצור ביטחון מדינת ישראל בכל זירות הלחימה - בזירות ימיות מאתגרות קרובות ורחוקות ובפעולות שעוד לא ניתן לחשוף לציבור, הם מהווים חלק משמעותי בפגיעה באויבינו ובשינוי פני המזרח התיכון".