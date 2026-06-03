איילת שקד בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית

שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, פרסמה הערב (רביעי) פוסט חריף בחשבון הפייסבוק שלה, שבו תקפה את החלטת הקואליציה להעדיף את עו"ד מיכאל ראבילו, פרקליטו הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, על פני שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון.

"ללא קשר ליכולותיו המשפטיות של עוה"ד ראבילו (שעליהן איני חולקת), העובדה שחברי הקואליציה בחרו בעורך דינו הפרטי של נתניהו לתפקיד הזה, ולא באלרון, למרות שהם יודעים שזה מעשה פסול, מלמדת על סיאוב שלטוני וקריסת ערכית", כתבה שקד בפתח דבריה הישירים.

"היה יכול למלא ביושר ובכישרון את תפקיד המבקר"

שקד בחרה להרחיב על דמותו של המועמד שהפסיד, השופט יוסף אלרון, וציינה את הערכתה הרבה לסיפור חייו ולפועלו הציבורי והאישי. "השופט יוסף אלרון גדל במעברה, בן לעולים מעיראק, הצטיין תמיד בכל מה שעשה", שיתפה שרת המשפטים לשעבר. "מי שמכיר אותו יודע כמה ילדותו השפיעה על חייו הבוגרים. הוא היה מהשופטים הטובים והחרוצים בבית המשפט העליון, נשיא מצויין של בית המשפט המחוזי ואני בטוחה שהוא גם היה יכול למלא ביושר ובכישרון את תפקיד מבקר המדינה".

בהמשך, חשפה שקד פרט אישי ומרגש על התנהלותו של אלרון בשנה האחרונה, שנוגע באופן עקיף גם למשפחתה שלה: "בשנה האחרונה שוחחתי איתו מספר פעמים בעודו נוסע וחוזר מחיפה לת״א ברכבת. הוא התנדב בספריה לעיוורים והקריא והקליט להם ספרים. הספריה הזו הצילה את סבתא שלי מחיי בדידות בעשרים השנים האחרונות לחייה, כך שאני יודעת עד כמה מדובר בעבודת קודש. זה האדם שהוא, ואני מלאת הערכה כלפיו על כך".

"זה לא עניין של ימין ושמאל"

לדברי שקד, הבחירה בראבילו על פני אלרון אינה נובעת משיקולים אידיאולוגיים של ימין ושמאל, אלא מעדפת נאמנות פרסונלית על פני ממלכתיות וערכים, דבר המהווה פגיעה קשה במוסדות השלטון.

"זה לא עניין של ימין ושמאל, שני המועמדים אגב מחזיקים בדעות ימין, זו פרימת הממלכתיות", סיכמה שקד בביקורת חריפה על חברי הקואליציה, וחתמה באמירה נוקבת: "האידיאולוגיה לא חשובה, רק הנאמנות האישית".