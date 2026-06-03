הרב בזק על מבקר המדינה: "מכיר אותו כבר יותר מיובל שנים"

הרב אמנון בזק מישיבת הר עציון, מברך את חברו לישיבה מיכאל ראבילו שנבחר למבקר המדינה. השניים למדו יחד מבית הספר היסודי ובישיבת ההסדר בגוש. הוא "ישר דרך, צנוע ועניו", מתאר אותו הרב ומביע ביטחון כי ימלא את תפקידו ללא משוא פנים.

"אני מכיר את מיכאל ראבילו כבר יותר מיובל שנים" כך כתב הרב אמנון בזק בעקבות בחירתו של מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה.

בדבריו שפרסם בירך הרב בזק את ראבילו על בחירתו, וציין כי הם למדו יחד במשך שנים ארוכות החל מבית הספר היסודי ועד ללימודיהם בישיבה.

"מיכאל הוא איש ירא שמים, אוהב תורה, ישר דרך ואיש משפחה למופת" כתב "באופן מיוחד יש בו צניעות וענווה ראויים לציון, ללא שמץ של גינוני התנשאות".

הרב בזק הוסיף כי לאורך השנים התרשם מחריצותו ומהיכולת שלו לגשת באופן מקצועי לכל משימה "הוא התבלט בכישרונותיו המיוחדים, בחריצותו ובהתמדתו, וכל זאת במאור פנים ובנועם הליכות".

"האתגר יהיה לפעול ללא משוא פנים"

"המשימות העומדות בפני מבקר המדינה הן עצומות" והדגיש כי אחד האתגרים המרכזיים בתפקיד הוא היכולת לקבל החלטות באופן עצמאי ללא הטיות.

הרב בזק הוסיף: "אני מאמין ביושרו של מיכאל וביכולותיו לעשות את עבודתו באמונה, במסירות ובמקצועיות, כפי שהתנהל לאורך כל הדרך עד עתה".

את דבריו חתם בפסוק מספר דברים: "לֹא תַכִּירוּ פָנִים בַּמִּשְׁפָּט כַּקָּטֹן כַּגָּדֹל תִּשְׁמָעוּן לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי אִישׁ כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵא-לֹהִים הוּא".