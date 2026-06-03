השירות המטאורולוגי מזהיר: "לקראת אירוע משמעותי"

השירות המטאורולוגי פרסם היום (רביעי) עדכון לגבי הימים הקרובים, המצביע על מגמת התחממות ברורה, לצד יציבות קיצית אופיינית שמתחילה לתפוס פיקוד על האזור.

על פי תחזית המטאורולוגים, ביומיים הקרובים צפויות הטמפרטורות להיות גבוהות מהרגיל לעונה. ההתחממות תורגש באופן משמעותי בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, שם גם צפוי להיות יבש מאוד בהשוואה למישור החוף.

הקלה בסוף השבוע; התחממות מחודשת בהמשך

עם זאת, מי שמחפש הקלה בעומסי החום יוכל למצוא אותה לקראת סוף השבוע הקרוב. בשירות המטאורולוגי מציינים כי במהלך סוף השבוע, וביתר שאת בתחילת שבוע הבא, נחזור לטמפרטורות הרגילות והמוכרות לעונה זו של השנה.

נכון לשלב זה, היציבות הקיצית עושה את שלה ולא נראים באופק שינויים דרמטיים או תהפוכות משמעותיות במזג האוויר, למעט סימנים ראשוניים המצביעים על כך שלקראת אמצע השבוע הבא ייתכן ותורגש התחממות מחודשת ברחבי הארץ.