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מזל טוב: כתבת חדשות 13 התחתנה עם בחיר ליבה

שליחת חדשות 13 לבית הלבן נישאה הערב לבחיר לבה, הסופר וחוקר המוח עידו גפן, באירוע מרגש ביפו. כל הפרטים על השמלה, הסטיילינג והלוקיישן הנבחר

אפרת קרסנר
י"ח סיון התשפ"ו
מזל טוב: כתבת חדשות 13 התחתנה עם בחיר ליבה
שידור חי מבג"צ: עובדי חדשות 13 נגד המנכ"לית צילום: (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

ערוץ 13 לובש חג: העיתונאית המוערכת נריה קראוס, המוכרת לכולנו כאלופה שמדווחת ישירות מהבית הלבן, לקחה פסק זמן קצר מהניוז הבלתי פוסק בארצות הברית ונחתה בישראל למשימה החשובה ביותר בחייה. הערב (רביעי) היא נישאה לבחיר לבה, עידו גפן – סופר מוערך וחוקר מוח.

השניים, שהגיעו במיוחד מניו יורק כדי לחגוג עם המשפחה והחברים הקרובים, בחרו בלוקיישן רומנטי במיוחד וצעדו לעבר החופה באולם האירועים "ים" שביפו, מול הגלים והשקיעה.

הלוק המנצח: קונטנטו ובצלאלי

כמתבקש מאירוע בסדר גודל כזה, קראוס לא התפשרה על המראה שלה. היא זהרה בשמלת כלה מרהיבה בעיצובו של מעצב האופנה דרור קונטנטו, כשהאמון על הסטיילינג המדויק והנכון הוא לא אחר מאשר הסטייליסט של המדינה, איתי בצלאלי.

אורי שדהנריה קראוס מתחתנתצילום: אורי שדה

נריה קראוס חדשות 13 חתונה

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