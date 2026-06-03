מזל טוב: כתבת חדשות 13 התחתנה עם בחיר ליבה

ערוץ 13 לובש חג: העיתונאית המוערכת נריה קראוס, המוכרת לכולנו כאלופה שמדווחת ישירות מהבית הלבן, לקחה פסק זמן קצר מהניוז הבלתי פוסק בארצות הברית ונחתה בישראל למשימה החשובה ביותר בחייה. הערב (רביעי) היא נישאה לבחיר לבה, עידו גפן – סופר מוערך וחוקר מוח.

השניים, שהגיעו במיוחד מניו יורק כדי לחגוג עם המשפחה והחברים הקרובים, בחרו בלוקיישן רומנטי במיוחד וצעדו לעבר החופה באולם האירועים "ים" שביפו, מול הגלים והשקיעה.

הלוק המנצח: קונטנטו ובצלאלי

כמתבקש מאירוע בסדר גודל כזה, קראוס לא התפשרה על המראה שלה. היא זהרה בשמלת כלה מרהיבה בעיצובו של מעצב האופנה דרור קונטנטו, כשהאמון על הסטיילינג המדויק והנכון הוא לא אחר מאשר הסטייליסט של המדינה, איתי בצלאלי.