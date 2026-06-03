בראיון ראשון: נתניהו שובר שתיקה אחרי שיחת הצעקות עם טראמפ

ראש הממשלה נתניהו מתראיין כעת אל רשת CNBC האמריקאית, ומדבר לראשונה בקולו מאז שנחשפה שיחת הצעקות הזועמת בין הבית הלבן וירושלים.

ראשית הודיע ראש הממשלה כי למרות המתחים שדווחו, הוא והנשיא טראמפ עדיין רואים עין לעין: "טראמפ ואני מסכימים על סוגיות הליבה בקשר לאיראן", נתניהו המשיך והסביר כי למרות הפערים, גם בנושא הלבנוני, יש הסכמות מרכזיות: "לבנון חייבת להיות מפורזת, מבינים את זה".

ראש הממשלה המשיך והרחיב על שיחת הצעקות המפורסמת: "לא אכנס לפרטים, זה היה מאוד קולני אך הקשרים עם הנשיא טראמפ נותרים ללא שינוי, לפעמים עולות אי הסכמות טקטיות, אנחנו פותרים אותן", נתניהו הוסיף והסביר כי הוא מאמין כי: "הסכסוך עם איראן עדיין לא הסתיים, הכוחות של ישראל וארצות הברית מוכנים במידת הצורך".

אך נתניהו גם הודה כי בסופו של דבר, הוא לא יהיה זה שיחליט: "אקבל את הכרעת הנשיא טראמפ בנושא חזרה ללחימה", אך ראש הממשלה הוסיף והסביר, כי יש פתרונות צבאיים לבעיות אותן שוקל טראמפ: "טראמפ שוקל אפשרויות רבות, אופציות רבות, אנחנו מדברים בערך פעם ביומיים, אני מאמין שאפשר לפתוח את מצרי הורמוז באמצעים צבאיים".

בקשר לתהליך המשא ומתן עם איראן, חשף נתניהו פער גדול מאוד בין הצהרות הנשיא טראמפ למציאות בשטח: "האיראנים עד עכשיו לא הסכימו להוציא את האורניום המועשר מהמדינה, אבל נבנה לחץ סביב זה" אך גם הוסיף והסביר: "אנחנו רואים סדקים בשורות המשטר, אני מאמין שהם יתרחבו, שהמשטר יתערער ובסוף גם ייפול".

בנוסף, בקשר להפסקת האש בלבנון הסביר ראש הממשלה: "אנחנו בוחנים כרגע אם חיזבאללה ירה לצפון והפר את תנאי הפסקת האש שנכנסה לתוקף רק לפני יומיים".







