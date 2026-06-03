חיזבאללה מודה: שברנו את הפסקת האש, משגרים לצפון

גורמים בכירים בחיזבאללה ששוחחו עם גופי תקשורת סעודים, הודו כי שברו את הפסקת האש, ואף לקחו אחריות על שיגור טילים לצפון ישראל בשעות האחרונות.

בקשר לחדירת הטילים אל ישראל בשעות האחרונות, הסבירו בכירי חיזבאללה "שיגרנו מתקפות טילים נגד חיילים בצפון, נמשיך ככל שיידרש".

בקשר להפסקת האש שכפה טראמפ, הודיעו הבכירים כי התנאים שמציעים להם אינם מקובלים עליהם, וכי הם אינם מוכנים לקבל את התכתיב כי ישראל תוכל לפעול ללא גבול מחוץ לביירות, בעוד להם אסור לתקוף כלל.

בנוסף, רמזו כי מאמציהם מסייעים לממשלת לבנון לזכות במעמד חזר יותר במשא ומתן מול ישראל בבית הלבן, וטענו כי ללא חיזבאללה, ישראל "הייתה מקבלת את כל מה שרק תרצה".