נייט בוזוליק: "ה' הביא אותי מאוסטרליה להיות שליח של ישראל"

בריאיון מיוחד לסרוגים, כוכב "יומני הערפד" נייט בוזוליק פותח הכל על הקשר העמוק שלו לישראל מאז 7 באוקטובר, תחושת השליחות שמלווה אותו, האמונה בה' וגם הרגעים המרגשים עם ג'וליה שחר מאחורי הקלעים של רוקדים עם כוכבים, כולל התפילות וקריאת "שמע ישראל" רגע לפני העלייה לבמה

מאז 7 באוקטובר, נייט בוזוליק הפך לאחד הקולות הכי מזוהים בעולם ההסברה למען ישראל. בזמן שלא מעט כוכבים הוליוודיים בחרו לשתוק, כוכב יומני הערפד והמקוריים דווקא הגיע שוב ושוב לישראל, ביקר משפחות חטופים, העלה עשרות סרטוני הסברה ברשתות - והפך לאחד התומכים הכי בולטים של ישראל בעולם הבידור הבינלאומי.

עכשיו, רגע לפני העלייה לרחבת רוקדים עם כוכבים, בוזוליק פותח בריאיון מיוחד ל"סרוגים" את כל מה שמסתתר מאחורי הקשר העמוק שלו לישראל - ומסביר למה מבחינתו זו בכלל שליחות מלמעלה.

צפו בראיון של נייט בוזוליק וג'וליה שחר לסרוגים

ראיון לסרוגים

"אני מרגיש שלה' הייתה תוכנית בשבילי"

במהלך הריאיון, בוזוליק דיבר לא מעט על האמונה שמלווה אותו בשנתיים האחרונות - ועל התחושה שהקשר שלו לישראל ממש לא מקרי. "אני באמת מרגיש שלה' הייתה תוכנית בשבילי".

לדבריו, הוא בכלל לא דמיין שהחיים שלו יובילו אותו לישראל, בטח לא בתור אחד האנשים הכי מזוהים עם ההסברה הישראלית בעולם. "אני מגיע מאוסטרליה - המקום אולי הכי רחוק מישראל שאפשר לחשוב עליו. אבל משום מה, ה' לקח אותי משם והביא אותי לכאן כדי להיות חלק מהסיפור של העם הזה".

בוזוליק הוסיף שהוא מרגיש שהחיבור שלו לישראל הרבה יותר עמוק מסתם תמיכה פוליטית. "אני מרגיש כמו משפחה כאן".

נתנאל בוזוליק צילום: אינסטגרם

"דווקא עכשיו - חשוב לשמח אנשים"

בוזוליק סיפר שבשבילו, ההשתתפות ברוקדים עם כוכבים היא לא רק עוד תוכנית בידור - אלא גם הזדמנות להביא קצת אור ושמחה לישראלים בתקופה מאוד מורכבת. "אני מרגיש בר מזל שיש לי הזדמנות להופיע מול מדינה שאני כל כך אוהב".

לדבריו, דווקא אחרי השנתיים האחרונות, הוא מרגיש שלישראלים מגיעים רגעים של שמחה. "הישראלים עברו כל כך הרבה כאב, ועדיין מצליחים למצוא סיבות לחייך ולחגוג את החיים. זה משהו מאוד מיוחד".

בוזוליק הוסיף שהוא שמח להיות חלק קטן מהרגעים האלה: "אם אני יכול לגרום לאנשים לחייך, ליהנות, לשכוח לרגע מהכול - אז זה שווה הכול".

נתנאל בוזוליק צילום: אינסטגרם

"מתפללים לפני שאנחנו עולים לבמה"

גם ג'וליה שחר סיפרה בריאיון על החיבור הרוחני שנוצר ביניהם במהלך העבודה המשותפת על רוקדים עם כוכבים.

לדבריה, רגע לפני שהם עולים לרחבה, הם עוצרים יחד לכמה רגעים של תפילה. "רגע לפני שהריקוד מתחיל אנחנו מחזיקים ידיים ופשוט מתפללים שהריקוד יצליח, שהציון מהשופטים יהיה טוב".

בהמשך, בוזוליק סיפר עד כמה האמונה מלווה אותו בתקופה האחרונה. "יש לי הרבה שלווה ורוגע סביב התוכנית הזאת. אני מרגיש שה' שם אותי במקום הנכון בזמן הנכון"

השניים גם סיפרו שבמהלך החזרות הם מדברים לא מעט על אמונה, על ה' ועל תחושת הקרבה הרוחנית שמלווה אותם לאורך הדרך.

"אני מרגיש בר מזל להיות חלק מהסיפור הזה"

לקראת סוף הריאיון, בוזוליק ניסה להסביר למה מבחינתו כל מה שקורה בשנתיים האחרונות הוא הרבה מעבר לעוד מאבק הסברתי. "אני באמת מרגיש בר מזל להיות חלק מהסיפור של ישראל".

לדבריו, למרות שהוא לא ישראלי ולא יהודי, הוא מרגיש שהחיים שלו נקשרו בצורה עמוקה בעם בישראל. "אני אולי עושה חלק קטן, אבל אני שמח להיות חלק מזה".

הערב, בפרק הפתיחה של רוקדים עם כוכבים בקשת 12, נייט יעלה לרחבה.

