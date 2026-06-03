סכנת חיים בירושלים: אם ליטפתם את הכלב הזה - רוצו להיבדק

השירות הווטרינרי של עיריית ירושלים מעדכן על אירוע חריג ומדאיג, כאשר לראשונה מזה תקופה ארוכה אובחן בעיר כלב חיובי למחלת הכלבת הקטלנית. בעירייה מפצירים בכל מי שליטף אותו או נחשף לליקוק ממנו להתייצב מיד בלשכת הבריאות המחוזית

השירות הווטרינרי של עיריית ירושלים מעדכן על אירוע חריג ומדאיג, כאשר לראשונה מזה תקופה ארוכה אובחן בעיר כלב חיובי למחלת הכלבת הקטלנית. מדובר בכלב עם בעלים, שאומץ רק לפני כשבועיים ושהה באזור רחוב אאררט שבעיר העתיקה. על פי המידע הנמצא בידי השירות הווטרינרי, בימים האחרונים טייל הכלב יחד עם בעליו ברחבי הרובע, וקיים חשש כבד כי תושבים ומבקרים רבים באו עמו במגע ישיר מבלי לדעת שהוא נושא את הנגיף.





הכלב הנגוע צילום: דוברות עיריית ירושלים

בשל מסוכנות המחלה, בעירייה ובלשכת הבריאות מוציאים קריאה דחופה לציבור הרחב. כל אדם שבא במגע ישיר עם הכלב, ליטף אותו או נחשף לליקוק ממנו, מתבקש להגיע בהקדם האפשרי ללשכת הבריאות המחוזית בירושלים, הממוקמת ברחוב יפו 86. במקום ייערך תשאול מהיר לבדיקת הצורך בקבלת טיפול חיסוני מונע, אשר קריטי למניעת התפרצות המחלה במידה ונרשמה הדבקה.





הכלב הנגוע צילום: דוברות עיריית ירושלים

במקביל, השירות הווטרינרי פונה גם לבעלי חיות המחמד באזור ומציב הנחיות חירום ברורות. כל מי שיודע על כלב או חתול שבאו במגע עם הכלב הנגוע נדרש ליצור קשר מיידי עם השירות הווטרינרי העירוני לקבלת הנחיות הסגר או טיפול. כמו כן, בעירייה מזכירים כי על פי חוק, בעלי כלבים וחתולים מחויבים לוודא באופן שוטף כי חיית המחמד שלהם מחוסנת בחיסון כלבת בתוקף. השירות הווטרינרי הפיץ את תמונתו של הכלב לצורך זיהוי ומבקש מהציבור להביט בה היטב, לשחזר את הימים האחרונים ולפעול באחריות כדי למנוע סכנת חיים.