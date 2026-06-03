תחת אש ובמבצר הבופור: אל"ם איוב כיוף מונה למפקד חטיבת גולני

טקס חילופים יוצא דופן נערך ברכס הבופור שבדרום לבנון: אל"ם עדי גנון נפרד מהחטיבה אחרי שנתיים מטורפות של לחימה בעזה ובלבנון, והעביר את הפיקוד לאל"ם איוב כיוף. מפקד האוגדה: "מהתופת של השבעה באוקטובר, מהכישלון, נשארנו עומדים על רגלינו"

בטקס היסטורי וסמלי במיוחד, שנערך היום (רביעי) על רכס מבצר הבופור שבדרום לבנון, נכנס אלוף-משנה איוב כיוף לתפקידו כמפקד חטיבת 'גולני' (1). כיוף מחליף בתפקיד את אלוף-משנה עדי גנון, שפיקד על החטיבה בשנתיים האחרונות, הוביל אותה בלחימה הקשה ברצועת עזה ובדרום לבנון, וכעת יוצא ללימודים.

המעמד המרגש נערך בראשותו של מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין, ובהשתתפות מפקדי וחיילי החטיבה, כשהוא משקיף על נהר הליטני שנכבש רק לפני ימים אחדים.

מפקד האוגדה: "מהתופת והכישלון – נשארנו עומדים"

מפקד אוגדה 36, תא"ל יפתח נורקין, שחזר בדבריו את רגעי הגבורה והשבר של ה-7 באוקטובר והחמיא למפקד היוצא:

"מבוקר השבעה באוקטובר החלה המתקפה. גדוד 51 בגזרה הדרומית, גדוד 13 בגזרה המרכזית - קרבות עזים, מעטים מול המונים. לוחמי חטיבת גולני נלחמו כמו אריות. מהתופת של השבעה באוקטובר, מהכישלון, נשארנו עומדים על רגלינו אודות לאומץ בלתי יתואר. גנון אחי, פקודי, הובלת את חטיבת גולני בתקופה המורכבת ביותר – בצמיחתה מתחקירי אותו يوم ארור ובלחימה בלבנון, בעזה ושוב בלבנון. בדמותך ובמנהיגותך הובלת לניצחון".



טקס החלפת המח"טים צילום: דובר צה"ל

בהמשך פנה נורקין למפקד הנכנס, אל"ם כיוף: "איוב היקר, הניסיון המבצעי הרב שאתה מביא איתך, ההיכרות עם החטיבה מתפקידך הקודמים ובעיקר מנהיגותך – הם שיובילו אותך ואת החטיבה לניצחון. אנחנו מאחוריך".

המח"ט היוצא: "התמונה הזו בבופור היא נאום הסיום שלי"

אל"ם עדי גנון, שנפרד מהלוחמים איתם צעד בשנתיים החולפות, התייחס למיקום הטקס הסמלי – האדמה עליה נלחמו לוחמי גולני לפני 44 שנים במלחמת לבנון הראשונה:

"התמונה הזו שלכם, פה במבצר הבופור, באדמה עליה נלחמה חטיבת גולני לפני 44 שנים, מעל נהר הליטני אותו כבשתם אתם, דור הניצחון, רק לפני ימים אחדים – תמונה זו היא נאום הסיום שלי. מיקום הטקס הוא הביטוי המפואר ביותר לרוח גולני. בשנתיים וחודשיים האחרונות אתם החטיבה שעברה את הקרבות הקשים וההירואיים ביותר".

גנון ניצל את הבמה כדי לפנות למשפחות השכולות: "זו הזדמנות לבקש את סליחתם של המשפחות השכולות, היקרות לנו מכל, שמדינת ישראל חבה להם את חייה. סליחה שלא הצלחנו להגיע כפי שהיינו רוצים וכפי שהיה ראוי שנגיע ונחבק".

המח"ט הנכנס: "שליחות שמתעצמת ברקע כוויות העבר והכישלון"

המפקד הנכנס, אל"ם איוב כיוף, שמכיר היטב את החטיבה מתפקידיו הקודמים, הביע יראת כבוד עצומה אל מול כובד המשקל שמונח על כתפיו: