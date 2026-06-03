טראמפ לוחץ; החרדים מתפרעים: ב"כיפות ברזל" רוצים הכרעה

"ויתרנו על צפון מדינת ישראל": פאנל "כיפות ברזל" מנתח את הנתק המתרחב בין הדרג המדיני לשטח. ישראל בן שטרית, שנפצע קשה בקרב, דורש הכרעה ומחויבות לתושבים הנטושים; אבי וידרמן פנה ל"ראש הממשלה האמיתי" דונלד טראמפ; ויוסי סרגובסקי תוקף את היועמ"שית: "הפכה עשרות אלפי חרדים לעבריינים"

שבוע פוליטי סוער מגיע לפאנל 'כיפות ברזל' באתר סרוגים כדי לדון בהפסקת האש שהנחית עלינו טראמפ בצפון, ההתפרעויות של החרדים ברחבי הארץ, הסיכול הממוקד שנעשה לרומן גופמן ועוד מפרשיות השבוע.

כיפות ברזל באולפן סרוגים

בפאנל בהגשת נתנאל איזק באתר סרוגים, השתתפו: עורך אתר סרוגים אריה יואלי, פרשן "כיכר השבת" יוסי סרגובסקי, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן וקצין המילואים ישראל בן שטרית, שנפצע קשה בעזה וכיום חבר מפלגת ישראל ביתנו.

הזוגיות המורכבת: נתניהו וטראמפ

הדיון נפתח בדיווחים על שיחה קשה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לשעבר דונלד טראמפ, שהובילה לעצירת תקיפה בלבנון. אבי וידרמן בחר לפנות בציניות למי שהוא מכנה "ראש הממשלה האמיתי": "הייתי רוצה לבקש ממנו כמה דברים... בקולוניה שלנו יש כמה בעיות... כל נושא הביטחון מביטחון אישי, ביטחון תחבורתי, ביטחון אמיתי – לא קיים. אז אני קורא לראש הממשלה האמיתי של מדינת ישראל שממילא מחליט כל מה שקורה פה, בחייאת בוא תעשה פה סדר".

אריה יואלי השווה את המצב לממשלה הקודמת: "אני נזכר בממשלת לפיד שבה לפיד הבטיח לנשיא ביידן דאז שהוא לא יפתיע אותו בתקיפות פתאום בלי תיאום ואז הכל היה בסדר... נתניהו אוהב שלוחצים אותו. הוא יכול לספר שרק הוא יעמוד בלחצים שהוא מזמין עליו וככה להיפטר מאחריות. בינתיים ותושבי הצפון קורסים".

לוחמים מול פוליטיקאים: "אין הכרעה"

ישראל בן שטרית, שנפצע קשה בחאן יונס, שיתף בתיאור מצמרר של הקרב בו איבד את פקודו נדב כהן הי"ד. בן שטרית התריע על הפער המתרחב בין השטח לממשלה: "יש פער אדיר בין הלוחמים ובכלל בין החברה הישראלית לבין שליחי הציבור וחברי הכנסת... הלוחמים בשטח עם רוח אדירה, עוצמה אדירה... מה שקורה זה הטעיה והניתוק המוחלט בין מה שקורה בשטח... למה שקורה בין חברי הכנסת שמתעסקים בשטויות, בחוק המעונות, חוק ההשתמטות".

הוא הוסיף בדרישה ברורה לדרג המדיני: "צריך מילה אחת פשוטה: הכרעה. ולהכריע ולגמור את הכל לגמרי... ללוחם בשטח, לאנשים בשטח, לתושבי הצפון – זה לא מעניין מי דיבר עם מי או מונדיאל... משהו אחד אין, ואין הכרעה".

אנרכיה ברחובות וחוק הגיוס

סוגיית גיוס החרדים והפגנות הקיצונים בירושלים ובבית שמש עוררה ויכוח עז. יוסי סרגובסקי הפנה אצבע מאשימה כלפי היועצת המשפטית לממשלה: "גלי בהרב מיארה באה ומכריזה מלחמה על הציבור החרדי, היא מהדקת את טבעת החנק שלה על המגזר מכל הכיוונים... הפכה עשרות אלפי צעירים לפתע פתאום לעבריינים... הפכה אותם לעבריינים, מונעת מעונות".

מנגד, אבי וידרמן הביע תמיכה בזכות למחאה אך גינה את האלימות: "אני חושב שיש לחרדים כל זכות לחסום כבישים... אני בעד הפרעה לסדר הציבורי גם כשאני לא מסכים איתם... אבל יש הבדל עצום בין לחסום כביש לבין להתפרע וזה לא מקובל כבר... לשבור רכבים מאחור זה להתפרע".

וידרמן הוסיף כי הכפייה לא תעבוד: "אני לא מכיר דרך לכפות גיוס על מי שלא רוצה להתגייס, בטח לא גיוס קרבי... אני לא מכיר חייל שיכול להילחם לדגל אם הוא לא רוצה".

דרמה בבג"ץ: מינוי רומן גופמן

החלטת בג"ץ לדחות את העתירות נגד מינוי אלוף רומן גופמן למזכיר הצבאי, בניגוד לעמדת היועמ"שית, זכתה להתייחסות נרחבת. ישראל בן שטרית בירך על המינוי: "אני מצדיע לרומן ואומר לו 'המפקד בהצלחה בתפקיד שלך'... רומן גופמן הוא באמת מפקד שאנחנו מעריצים בשטח, נלחמנו איתו... אנחנו שמחים שיש מפקדים כאלה".

וידרמן ראה בכך הוכחה לעצמאות המוסדות: "העובדה שבג"ץ עצמאי ולא הולך אחרי היועץ המשפטי למשל בכל דבר, מראה שאפשר לפעול בריסון שיפוטי... בג"ץ בסופו של דבר הוא מוסד רציני שאפשר לסמוך עליו".

צל"ש וטר"ש: מהשומרון ועד הצפון הנטוש

בסיכום הפאנל, העניקו המשתתפים ציונים לאירועי השבוע:

אריה יואלי (צל"ש) : לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט על ביטול איסור הכניסה לצפון השומרון: "תיקנו את חטא המרגלים של אריק שרון, את השטות הזאת של לתת שטח לחיות טורפות... כשאתה הולך אגרסיבי מול הטרור אתה מחזק".

לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט על ביטול איסור הכניסה לצפון השומרון: "תיקנו את חטא המרגלים של אריק שרון, את השטות הזאת של לתת שטח לחיות טורפות... כשאתה הולך אגרסיבי מול הטרור אתה מחזק". ישראל בן שטרית (טר"ש) : לממשלה על הזנחת הצפון: "הייתה ישיבה לגבי הצפון, הגיעו רק שלושה שרים... יש מחויבות לתושבי הצפון, לאנשים האלה שסובלים כל כך הרבה". הוא הוסיף צל"ש למטפלות בבתי החולים השיקומיים העושות "עבודת קודש".

לממשלה על הזנחת הצפון: "הייתה ישיבה לגבי הצפון, הגיעו רק שלושה שרים... יש מחויבות לתושבי הצפון, לאנשים האלה שסובלים כל כך הרבה". הוא הוסיף למטפלות בבתי החולים השיקומיים העושות "עבודת קודש". אבי וידרמן (טר"ש): לממשלה: "אנחנו פשוט ויתרנו על צפון מדינת ישראל... יש לך חבל שלם שאנחנו עכשיו נסוגים ממנו... אנחנו נסוגים כי אנחנו לא מגנים עליו".

מבט לשבוע הבא

התחזיות לשבוע הקרוב אינן אופטימיות מבחינת יציבות. סרגובסקי צופה החרפה באנרכיה: "הקיצוניים משתלטים על המיינסטרים ועל השיח". יואלי מעריך כי הממשלה תיכנס ל"אטרף" של חקיקה: "כל החוקים שהממשלה רוצה להעביר... פיצול היועמשית, ביטול התאגיד... על זה ידברו כל השבוע הבא".