רן ברץ נגד נתניהו: "הגיע הזמן להגיד את האמת"

הביקורת על הכוונה למנות את עו"ד מיכאל ראבילו, פרקליטו הפרטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה הבא, מגיעה כעת גם מתוך מעגלי הימין הקרובים ביותר לנתניהו בעבר.

ד"ר רן ברץ, ששימש בעבר כראש מערך ההסברה הלאומי תחת נתניהו, פרסם פוסט חריף בחשבון ה-X שלו (לשעבר טוויטר), שבו הוא מותח ביקורת נוקבת על המינוי המסתמן, ומגדיר את המהלך כטעות אסטרטגית קשה של ראש הממשלה.

"הכול קשור בקרבה על חשבון התאמה"

"צריך להגיד אמת חברים. ביבי כל כך מבאס", פתח ברץ את דבריו והתייחס ישירות לקידומו של ראבילו. "מכל המינויים המוזרים שלו, ראבילו למבקר המדינה זה מינוי כל כך הזוי, כל כך לא קשור לתפקיד, כל כך נגוע בקרבה על חשבון התאמה".

ברץ אף חשף כי חוסר שביעות הרצון מהמהלך קיים גם בתוך שורות הקואליציה עצמה, שלדבריו מקבלת את הגזירה רק מתוך חוסר ברירה. "שיש מי שאומרים לי, אפילו בקואליציה, שנראה להם שזה תרגיל כדי למנות את אלרון (גם מינוי גרוע אבל עם קצת יותר רלוונטיות)", כתב ברץ, אך הבהיר: "אבל אני חושב שלא כך. זה אמיתי".

"מבאס להגיד שהאופוזיציה צודקת"

בהמשך דבריו הודה ברץ, למרות שיוכו הפוליטי המובהק, כי בפרשה הנוכחית טענות המבקרים מהצד השני של המתרס הן נכונות. "ומבאס מאוד להגיד שהאופוזיציה צודקת", כתב. "לא הייתי מסוגל להצביע לראבילו, כמו שלא הייתי מצביע לאנגלמן לפניו (שלא היה מועמד של ביבי אגב, אלא נכפה עליו). הם פשוט לא מתאימים".

את הביקורת שלו חתם ברץ בניתוח רחב יותר של תפקיד המבקר ובמשמעות ההחלטה עבור הדמוקרטיה הישראלית. "מבקר המדינה הוא באמת שומר סף, האחרון שנשאר, למערכות המדינה", הסביר. "ולכן מה שקורה פה הוא שגיאה אסטרטגית ממדרגה ראשונה בקרב על הדמוקרטיה, שבו ביבי הוא מפסיד סדרתי. וכשסוף סוף יש לו הזדמנות לעשות משהו, הוא זורק אותה לפח. חבל חבל חבל".