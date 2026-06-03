האופוזיציה נגד בחירת ראבילו למבקר: "הליך מזוהם בשירות הבוס"

זעם במערכת הפוליטית לאחר שעו"ד מיכאל ראבילו, פרקליטו הפרטי של נתניהו, נבחר לתפקיד מבקר המדינה. נפתלי בנט: "סחיטה באיומים, דין ההצבעה להיפסל". יאיר לפיד הודיע: נעטור לבג"ץ. דפנה ליאל: "יום עצוב, ביקשו מח"כים לצלם את עצמם מאחורי הפרגוד"

בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה עוררה שורת תגובות חריפות במערכת הפוליטית. באופוזיציה תקפו את הליך הבחירה וטענו לפגיעה בחשאיות ההצבעה, בעוד בקואליציה בירכו על התוצאה. בין המגיבים היו בכירים בפוליטיקה ובתקשורת, שהפנו ביקורת חריפה כלפי אופן ניהול ההליך ותוצאותיו.

בנט: "חופש הבחירה נשלל בשל איומים"

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, יצא במתקפה חזיתית נגד מה שכינה "זיהום תהליך הבחירה" והבהיר כי לשיטתו התוצאה אינה לגיטימית:

"אלו לא היו הצבעות חופשיות אלא סחיטה באיומים של ח"כים מהליכוד שנמצאים תחת אימת תג מחיר מהבוס. זהו הליך בחירה מזוהם מהיסוד. מי שטוען שחשאיות היא זכות ולא חובה במקרה זה שוגה, מכיוון שחופש הבחירה האינדיבידואלי של אותם ח"כים נשלל מהם בשל אותו איום. דין הצבעה זו להיפסל מהיסוד".

בסביבת האופוזיציה מזכירים כי קיים פסק דין מפורש של השופט ברלינר מבית המשפט המחוזי בחיפה (בעניין הבחירות בירכא ב-2013), הקובע כי צילום פתק הצבעה הוא מעשה בלתי חוקי בעליל. באופוזיציה תקפו: "כשמדובר בקואליציית נתניהו-בן גביר-סמוטריץ', החוק חל על כולם חוץ מעליה. זו קואליציה המנוהלת בידי מי שהפכו את השקר לשיטה".

לפיד מודיע: עותרים לבג"ץ

התגובה המעשית לתוצאות לא איחרה לבוא. מטעם ראש הממשלה לשעבר ויו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, נמסר כי מפלגת הליכוד זיהמה לחלוטין את הבחירות, וכי סיעת "יש עתיד (ביחד)" תפנה באופן מיידי לערכאות משפטיות.

על פי הודעת המפלגה, העתירה לבג"ץ תוגש "לאור הפגיעה בחשאיות ההצבעה ולאחר התערבות יו"ר הכנסת מטעם סיעת הליכוד בעמדת הייעוץ המשפטי". לפיד וסיעתו יבקשו מבית המשפט העליון להתערב, לבדוק את חוקיות ההליך כולו ולברר האם הלחצים והדרישה לצילום מאחורי הפרגוד מהווים עילה לפסילת הבחירות.





גם בתקשורת הישראלית לא דממו בעקבות הבחירה, פרשנית חדשות 12, דפנה ליאל, הגדירה את המתרחש כנקודת שפל חסרת תקדים: