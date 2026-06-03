"הוא מתלהב מעצמו, זה הורג אותי": על מה עדן וארטיום הספיקו לריב?

לקראת פרק הבכורה של רוקדים עם כוכבים, עדן גולן וארטיום ליאסקובסקי מדברים בראיון על הכימיה שכבר מסקרנת את הרשת, הוויכוחים הקטנים בחזרות והתגובות שטוענות שזה "לא פייר" בגלל הרקע הריקודי שלה. גולן מבהירה שהיא ממש לא רקדנית מקצועית, וארטיום חושף איך באמת נראים האימונים שלהם - רגע לפני העלייה לרחבה

מאז שהוכרז שעדן גולן וארטיום ליאסקובסקי ירקדו יחד בעונה החדשה של רוקדים עם כוכבים, הרשת כבר סימנה אותם כאחד הזוגות הכי מסקרנים של העונה. מצד אחד - זמרת שהגיעה למקום החמישי באירוויזיון ונחשבת לאחת הפרפורמריות הכי חזקות שעלו על במה ישראלית בשנים האחרונות. מצד שני - אחד הרקדנים הכי מנוסים ומזוהים עם התוכנית, שכבר רקד לאורך השנים עם מעיין אדם בעונה הראשונה, זכה בגביע לצד עדי חבשוש בעונה השנייה, ובהמשך גם רקד עם לירז צ'רכי.

כבר מהרגע הראשון היה ברור שזה הולך להיות אחד הזוגות הכי מדוברים של העונה - גם בגלל הכימיה, גם בגלל האנרגיה, וגם בגלל הציפיות המטורפות מסביב. עכשיו, בריאיון ראשון יחד, הם מדברים על העבודה המשותפת, הוויכוחים הראשונים בחזרות - והתגובות שכבר מסמנות אותם כפייבוריטים.

צפו בראיון של עדן גולן וארטיום

ראיון לסרוגים

"אני לא רקדנית מקצועית"

עוד לפני שעלו פעם אחת לרחבה, ברשת כבר התחילו הוויכוחים סביב עדן גולן. לא מעט גולשים טענו שהיא מגיעה עם יתרון ברור בזכות הניסיון הבימתי שלה, ההופעות הענקיות מול קהל והנוכחות החזקה על הבמה - וחלק אפילו כתבו שהזכייה כבר שלה מראש.

אבל גולן עצמה ממש לא מסכימה עם הטענה הזאת ומנסה להוריד ציפיות. "אני זמרת מקצועית, לא רקדנית מקצועית", הבהירה. "עשיתי התעמלות אמנותית בילדות עד גיל שמונה, אבל זה לא קשור בכלל לעולם הזה. אני רוקדת בקליפים שלי, אבל ריקודים סלוניים בחיים לא רקדתי ולא הכרתי".

גם ארטיום חיזק את הדברים והסביר שהיא מתחילה כמעט מאפס מוחלט: "אני מלמד אותה הכול מההתחלה. מוטוריקה, קואורדינציה, צעדים, להבין איפה הגוף נמצא - הכול". לדבריו, דווקא בגלל הרקע הבימתי שלה, אנשים חושבים שהמעבר יהיה קל - אבל במציאות מדובר בעולם אחר לגמרי.

"אנחנו מאוד מקצועיים"

כשנשאלו איך הייתה הפגישה הראשונה שלהם, שניהם ישר התחילו לצחוק. "דפקנו את הראש", סיפרו יחד.

ומה היה הוויכוח הראשון? מתברר שזה בכלל היה סביב פרנזים ותלבושות - ויכוח קטן שהפך מהר לבדיחה פנימית ביניהם. למרות ששניהם מגיעים עם אופי חזק ודינמי, הם אומרים שבפועל העבודה ביניהם מאוד פתוחה וישירה. "אנחנו מאוד מקצועיים", אמרה גולן. "אם יש משהו - אנחנו מדברים".

ארטיום הוסיף שבסוף מבחינתו הכי חשוב שתהיה אווירה טובה בסטודיו: "אני אוהב אנרגיה ותקשורת טובה. כשיש זרימה - הכול עובד טוב יותר".

עדן גולן וארטיום צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של עדן

המנצחים של העונה?

מאז חשיפת הזוגות, השניים שומעים בלי סוף שהם מועמדים בטוחים להגיע לגמר - ואולי אפילו לקחת את הגביע.

"חמסה חמסה", אמרה גולן וצחקה. "אנחנו באמת עובדים קשה ברמות. אבל יש עונה מטורפת עם מתמודדים מטורפים, אז באמת אי אפשר לדעת". לדבריה, היא מרגישה שגם תוך כדי החזרות היא מגלה צדדים חדשים בעצמה שלא הכירה קודם.

גם דוד דביר כבר הספיק לפרגן להם מאחורי הקלעים, כשאמר שזה אחד השילובים הכי מסקרנים של העונה - בעיקר בגלל מה שכל אחד מהם מוציא מהשני.

"הכל יכול לקרות"

אחרי ההצלחה של עדן גולן באירוויזיון, לא מעט מעריצים כבר שואלים אם בעתיד היא תחזור שוב לתחרות - הפעם עם שיר פופי וקצבי יותר, כזה שמרגיש אפילו יותר "עדן גולן".

אבל מבחינתה, הכול עדיין פתוח. "הכל יכול לקרות", אמרה. "אני בחיים לא שוללת כלום. אי אפשר לדעת מה יהיה מחר".

עדן גולן באירוויזיון צילום: צילום: שרה לואיס בנט

"הוא אוהב להתלהב מעצמו"

ולמרות האימונים האינטנסיביים והלחץ מסביב, נראה שבינתיים הכימיה ביניהם דווקא מעולה. "יש לנו כימיה מטורפת", סיפרה גולן.

כשנשאלה מה הדבר שהכי מצחיק אותה אצל ארטיום, היא לא היססה: "מאיך שהוא אוהב להתלהב מעצמו. זה הורג אותי כל פעם מחדש". ארטיום כמובן לא נשאר חייב ואמר: "אני יותר מתלהב ממך".

הערב, בפרק הפתיחה של רוקדים עם כוכבים בקשת 12, השניים סוף סוף יעלו יחד לרחבה.

